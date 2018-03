Regio donderdag, 1 maart 2018

Stoptrein naar Meppel kan ook naar Zwolle Leeuwarden - De stoptrein (sprinter) die twee keer per uur van Leeuwarden naar Meppel rijdt, kan zonder problemen worden doorgetrokken naar Zwolle. Dat stelt de Werkgroep Spoor in Friesland in een adviesrapport aan de provincie Fryslân. Met name reizigers vanaf de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega zouden daarmee enorm geholpen zijn: nu moeten ze ongeveer tien minuten in Meppel wachten voor ze door kunnen naar Zwolle, met de sprinter die vanuit Groningen komt. Reizigers uit Grou en Akkrum kunnen eventueel ook in Heerenveen overstappen. Jarenlang reed er vanuit Leeuwarden twee treinen per uur naar Zwolle en vandaar verder het land in. De ene intercity stopte op alle tussengelegen stations, de andere alleen in Heerenveen en Steenwijk. Sinds december vorig jaar rijden beide intercities de kleine stations voorbij. In plaats daarvan vertrekt drie minuten na deze sneltreinen een sprinter, die dus in Meppel omkeert. Volgens opgave van de provincie - die zijn informatie weer van spoorbeheerder Prorail had - verhinderen capaciteitsproblemen het doorrijden naar Zwolle. Pas in 2021 zouden die zijn opgelost, omdat eerst de zogenoemde Herfte-aansluiting vlak voor Zwolle moet zijn uitgebreid. ,,Wij tonen in ons rapport aan dat het ook nu al mogelijk is om de sprinter zoals hij nu rijdt, door te trekken naar Zwolle”, zegt werkgroeplid Daniël de Ruig. ,,De aanpassing van Herfte blijft zeker noodzakelijk om ook in de verdere toekomst uitbreidingen in de dienstregeling mogelijk te maken, maar de twee sprinters vanuit Leeuwarden kunnen er nog bij.” Zowel op het spoor als op station Zwolle is de ruimte er, stelt de werkgroep. Tussen Meppel en Zwolle rijden nu zes treinen per uur, bij Herfte komen daar nog de treinen van de Vechtdallijn bij. ,,Niettemin kunnen met inachtneming van de minimale tijd tussen twee treinen, de sprinters uit Leeuwarden erbij. De enige benodigde aanpassing in de dienstregeling geldt op de terugreis naar Leeuwarden: de trein moet dan niet drie, maar twee minuten stoppen in Heerenveen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 maart

