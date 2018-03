Regio donderdag, 1 maart 2018

Tijnje loopt uit voor huldiging Suzanne Schulting Tijnje - Onder luid applaus loopt olympisch kampioene Suzanne Schulting, met de gouden medaille om haar nek, naar het podium op het Pipegaelsgeaplein in Tijnje. Aan weerszijden lopen mensen met een Friese en een Nederlandse vlag. Op het podium wordt ze hartelijk begroet door Marc Mulder, voorzitter van Plaatselijk Belang. ,,Het is best wel koud”, zegt ze. Ondanks de gevoelstemperatuur ver onder het vriespunt zijn honderden mensen op de huldiging van hun oud-dorpsgenote afgekomen. De meeste mensen zijn dik ingepakt. Gezichten zijn moeilijk waar te nemen onder dikke sjaals en mutsen. Een fanfare zorgt voor muziek en veel mensen springen op en neer om warm te blijven. Schulting, die tegenwoordig in Heerenveen woont, leerde schaatsen in het dorp. In Pyeongchang won ze een gouden medaille op de duizend meter shorttrack en ook brons als lid van de relayvrouwen. ,,Zijn we trots op Suzanne”, vraagt Mulder. Er volgt luid gejuich. De beelden van haar races worden getoond op een groot scherm. Zodra de duizend meter voorbij komt begint het publiek wederom te applaudisseren en te juichen. ,,Het blijven mooie beelden”, zegt Schulting. ,,Ik begin de laatste dagen steeds meer te beseffen wat er allemaal gebeurd is. Ik had nooit durven dromen dat het allemaal zo groot is geworden. En het is hier in Tijnje allemaal begonnen.” Plaatselijk Belang geeft de twintigjarige een symbolisch cadeau: Friese doorlopers. ,,Ik heb nog nooit Friese doorlopers gehad, dit zijn mijn eerste”, zegt Schulting lachend. Mulder: ,,We hopen dat je, als je oud bent en naar deze schaatsen kijkt, beseft wat je hier allemaal hebt losgemaakt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 maart

