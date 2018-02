Regio woensdag, 28 februari 2018

Een blikje weggooien kan een koe het leven kosten

Leeuwarden - Jaarlijks gaan er in Nederland rond de vierduizend koeien dood door stukjes zwerfafval dat ze via het voer binnen krijgen. Zo’n twaalfduizend worden er ziek van.

Dat blijkt uit een onderzoek onder vierhonderd melkveehouders naar scherp-in, zoals de verwonding van koeien door stukjes zwerfafval wordt genoemd, van masterstudent Robin van der Bles aan de Wageningen Universiteit. Hij deed dat in opdracht van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux.

,,We kregen via sociale media geregeld meldingen van boeren die op dit probleem wezen”, vertelt Tom Zoete van Recycling Netwerk. ,,We vroegen ons af of dat een dramatische voorstelling van zaken was of dat het echt een probleem is. Er zijn geen statistieken van en veeartsen registeren het ook niet. We schrokken van de uitkomst. Nederland telt ruim vier miljoen runderen en het scherp-in is niet de voornaamste doodsoorzaak. Maar vierduizend dode dieren door zwerfvuil komt bij boeren hard aan.”

Een van de social-mediaberichten die voor Recycling Netwerk aanleiding was voor het onderzoek werd vorig jaar op Facebook gezet door veehouder Gouke Wilpstra uit Siegerswoude. Na weer een kapot gemaaid blikje op zijn land te hebben gevonden, luidde hij met een bericht de noodklok. ,,Komt dit kapotte blik in het voer terecht en de koe krijgt dit binnen, dan zijn de gevolgen voor de koe niet te overzien. Hevige inwendige bloedingen met de dood als gevolg.” Een van zijn koeien was als eens doodziek geworden door scherp-in.

Zijn Facebookbericht van vorig jaar wordt sinds het bekend worden van de onderzoeksresultaten weer volop gedeeld, merkt Wilpstra. Bij hem zijn afgelopen jaar geen koeien slachtoffer geworden maar veel melkveehouders ondervonden wel schade van zwerfafval. ,,Vooral collega’s met land vlakbij McDonald’s hebben er veel last van.”

Dat er zoveel wordt weggegooid, is volgens hem een kwestie van opvoeding. ,,Mensen moeten leren geen rotzooi weg te gooien.” Een vangnet langs fietsroutes waar veel jeugd komt, lijkt hem een goede oplossing. ,,Daarin een blikje mikken vinden ze wel leuk.”

Als het aan Recycling Netwerk ligt, wordt het probleem bij de bron aangepakt. ,,In Duitsland zit statiegeld op blikjes en pet-flesjes. Daar vind je haast geen rotzooi in de bermen. Volgens onderzoek door CE Delft neemt door statiegeld op kleine flesjes en blikjes het volume van zwerfafval met 70 tot 90 procent af.”

