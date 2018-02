Regio woensdag, 28 februari 2018

Exploitant Blokhuispoort hield zich niet aan opdracht Leeuwarden - Exploitant BOEI heeft zich niet aan de afspraken met de gemeente gehouden bij de verbouwing van de Blokhuispoort. Dat blijkt uit stukken die de gemeenteraad heeft ontvangen. Om het gebouw rendabeler te maken, zijn er werkzaamheden verricht die niet waren afgesproken. Uit het businessplan voor de Blokhuispoort blijkt dat BOEI in de eerste jaren er zoveel bij inschiet dat er over een periode van dertig jaar een exploitatietekort is van bijna drie ton. De afgelopen weken meldde het Friesch Dagblad dat grote financiële problemen waren ontstaan bij de verbouwing van de oude gevangenis in Leeuwarden. Niet alleen bleek dat er minder subsidie was verstrekt dan verwacht, ook legde bouwer Dijkstra Draisma het werk deels neer toen duidelijk werd dat BOEI in de financiële problemen raakte. Ondanks dat er vanuit gemeente, provincie en het ministerie van OCW twintig miljoen was toegezegd, werd er ruim 24 miljoen euro geďnvesteerd en is er nog meer dan een miljoen nodig om het werk af te maken. In de brief aan de gemeenteraad schreef verantwoordelijk wethouder Henk Deinum afgelopen donderdag al dat er 'veel zaken zijn uitgevoerd die niet direct bij de start van het project waren voorzien’. Deinum doelde daarmee op het realiseren van meer verhuurbare ruimtes. Meer verhuurbare ruimtes betekent meer inkomsten voor BOEI en dus een lager negatief resultaat. Radiostilte De gemeente Leeuwarden wil nu echter niet zeggen welk bedrag BOEI aan ‘extra werkzaamheden’ heeft uitgegeven. Op de vraag hoeveel ‘veel zaken’ zijn, komt eveneens geen antwoord. Ook bouwer Dijkstra Draisma wil geen vragen beantwoorden en hetzelfde geldt voor BOEI zelf. ,,Wij zijn op dit moment druk bezig om verantwoording af te leggen aan onze subsidiegevers. Dat is voor ons nu het belangrijkst. Volgende week, na de raadsvergadering over de Blokhuispoort, willen wij vragen beantwoorden", aldus woordvoerder Michiel Rohlof van BOEI. Raadsvergadering Tijdens die vergadering zal ook wethouder Henk Deinum moeten uitleggen waarom hij de raad niet informeerde over de lagere bijdragen van provincie en rijk en waarom hij de raad pas zes weken nadat de bouw werd stilgelegd en bekend was dat er financiële problemen waren, informeerde. Op 7 maart moet ook duidelijk worden hoe het kan dat BOEI op 19 oktober vorig jaar stelde dat het boekjaar zou worden afgesloten met een uitgave van in totaal 19,5 miljoen euro aan de verbouwing. Om vervolgens op 22 december te melden dat er een ‘knelpunt’ was van een miljoen euro en even later op 11 januari ‘meerkosten’ van twee miljoen te rapporteren, wat op 18 januari al een ‘liquiditeitstekort’ van 4,1 miljoen werd en in februari opliep tot 4,4 miljoen euro.

