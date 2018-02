Regio woensdag, 28 februari 2018

Nog half jaar onzekerheid bij De Friesland

Leeuwarden - Het personeel van De Friesland Zorgverzekeraar krijgt pas in september te horen welke functies verdwijnen door de integratie bij Zilveren Kruis, ook onderdeel van Achmea. De komende maanden wordt per afdeling gekeken welke banen behouden blijven in Leeuwarden, en welke vervallen of worden overgeheveld naar een andere locatie. Dat maakte directeur Bert van der Hoek gisteren bekend.

In Leeuwarden zullen vooral banen verdwijnen bij wat Van der Hoek noemt ,,generieke functies”, werkzaamheden die niet per se gebonden zijn aan het merk De Friesland. Voorbeelden daarvan zijn financiën, automatisering en personeelszaken. Voor die afdelingen wordt in april en mei een plan gemaakt om tot schaalvoordelen te komen.

Van der Hoek zegt nog niets te kunnen zeggen over aantallen, maar hij sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. ,,Vooral in de administratieve hoek zal de werkgelegenheid verder gereduceerd worden.”

Bijgepraat

Het personeel van de De Friesland is vorige week bijgepraat over de samenvoeging met Zilveren Kruis, die definitief is nu de ondernemingsraad zich heeft neergelegd bij de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de fusie rechtsgeldig is. Van der Hoek zei gisteren dat de samenvoeging per 1 april in de praktijk wordt doorgevoerd en dat daarna per afdeling plannen worden gemaakt. Het is al wel duidelijk dat een deel van de huidige banen in Leeuwarden zal verdwijnen of (gedeeltelijk) wordt overgeheveld naar een andere locatie.

Voor merkspecifieke functies - zoals de zorginkoop, commercie en het klantcontactcentrum - zal de integratie naar verwachting minder grote gevolgen hebben. Toch wordt ook hier gekeken naar mogelijkheden om efficiëntievoordelen te behalen.

Als onderdeel van een al langer lopende reorganisatie bij moederbedrijf Achmea zou het aantal voltijdsbanen bij De Friesland al dalen van 650 naar 550. Achmea heeft nu toegezegd, zegt Van der Hoek, dat de werkgelegenheid in Leeuwarden niet nóg verder zal zakken. Er zullen waarschijnlijk wel meer banen verloren gaan, maar die worden gecompenseerd door werkgelegenheid over te hevelen naar Leeuwarden van de te sluiten Zilveren Kruis-locatie in Zwolle.

Reacties: