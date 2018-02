Economie woensdag, 28 februari 2018

Leeuwarder slagersfamilie De Graaf verdwijnt met Sjouke uit het vak

Leeuwarden - ,,Toen de kinderen werden geboren, ging jij hier al biefstuk halen. Nou, dat is dus zeker 25 jaar geleden.” Mieke Venema, met groene fleechetrui en een bordeauxrood schort van bloemenboetiek Het Westen, stoot haar man Piet aan. Over de toonbank, halverwege de winkelruimte, overhandigt De Graaf voor ruim 120 euro vlees: onder meer cranberrypaté, leverworst en een stuk vetspek. ,,Hij was de beste, écht super vlees", zegt Piet.

Het is op de voorlaatste dag van Sjouke de Graaf een komen en gaan van bekenden. Ze komen de hand schudden. Na 33 jaar heeft de Leeuwarder slager een redelijk vast klantenbestand. Ze komen één, twee of drie keer per week voor het Piemontese vlees, Schotse Hooglanders uit het Lauwersmeergebied en het Limburgs Kloostervarken. Of de zelf gerookte spek of worst.

,,Ik heb me gericht op biologisch, natuurlijk vlees. Ik ben in Leeuwarden ook de enige die dat doet”, spreekt De Graaf nog in de tegenwoordige tijd. ,,De mensen die dat weten en willen, die komen. Ik heb daar nooit reclame voor gemaakt. Klanten komen uit Leeuwarden, maar ook uit Feanwâlden, Harlingen en Wartena. Ik sta zelf achter het concept: ook het vlees dat ik zelf eet is biologisch. Een blikje smac zul je hier niet vinden. Het is belangrijk dat je de juiste dingen binnenkrijgt. Al die toevoegingen heb je niet nodig.”

De Graaf is de eerste die toegeeft dat dat het vlees ook prijziger maakt, en niet voor iedereen is weggelegd. ,,Maar ik eet ook wat minder vlees, en dan wel biologisch.” Collega-slagers die hij over de vloer kreeg en die biologisch niet zagen zitten vanwege dat prijskaartje, kregen wel de vraag mee of ze het wel hebben geprobeerd. ,,Maar iedereen is gewoon vrij zijn eigen keuzes te maken, hoor.”

De Graaf kreeg het slagersleven met de paplepel mee. Opa Sjouke begon in de jaren dertig aan de Turfmarkt en stapte al snel over naar het huidige pand aan de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. Vader Pier opende in de jaren zestig op de Nieuwestad en voegde nog een locatie toe in de Fruitstraat. De Troelstraweg diende inmiddels al weer een paar jaar als woonhuis toen Sjouke de Graaf het in 1985 van opa overnam. ,,Je groeit op in een slagersgezin. Als klein jongetje ging ik al mee naar het slachthuis en later maakte ik op zaterdagmiddag schoon voor een zakcentje. Als oudste zoon stond ik al vroeg voor de keuze, maar ik heb het vak later altijd leuk gevonden. Vooral de omgang met de mensen. Je weet bijna alles van de gezinnen hier in de buurt, klanten hebben het vertrouwen om daar honderduit over te praten.”

Vader Pier stopte op 57-jarige leeftijd en hielp Sjouke in zijn eerste jaren als zelfstandig ondernemer. Sjouke stopt nu op zestigjarige leeftijd. Zijn zoon koos voor een andere carrière, De Graaf zocht niet actief naar een andere opvolger. Het winkelpand wordt door de koper waarschijnlijk weer tot woonhuis verbouwd, zo vermoedt de slager. ,,Dit is een mooie leeftijd om te stoppen. Ik heb in mijn leeftijdscategorie ook mensen verloren, en dat heeft toch meegespeeld. Het moet financieel natuurlijk wel kunnen.”

De Graaf verhuist naar Lippenhuizen met zijn vriendin en zal druk zijn met verbouwen en zijn hobby skiën. Dat de familienaam uit de slagerswereld verdwijnt, daar rouwt de aanstaand pensionado niet om. Klanten kunnen straks naar Bilgaard; de slager daar wil het biologisch vlees opnemen in het assortiment. De Graaf zal hem in april daarmee helpen.

