Regio dinsdag, 27 februari 2018

Cursus gevolgd, meteen de lokale politiek in Een schoonheidsspecialiste, een medisch pedicure en een salesmanager: geen partijtijgers, maar betrokken burgers volgden de cursus ‘Politiek actief’. Worden ze straks raadslid in Tytsjerksteradiel? Burgum Het wordt steeds lastiger om mensen te werven voor de lokale politiek, klagen veel partijen op gemeentelijk niveau. Misschien is dat ook geen wonder: het doorspitten van dikke dossiers vol ambtelijke taal kost veel tijd, waar financieel een tamelijk schamele vergoeding tegenover staat. Het raadslidmaatschap geniet bovendien veel minder aanzien dan pakweg vijftig jaar geleden. Wie heeft er dan nog zin in dossiervreten en veel vergaderen? In Tytsjerksteradiel vond Sytze Dijkstra, toenmalig griffier in de gemeente, een manier om burgers wél warm te maken voor de gemeentepolitiek. Hij gaf vorig jaar aan maar liefst 45 deelnemers zes avonden cursus over de werking van het lokaal bestuur. Elf van hen waren na afloop zo gegrepen dat ze zich kandideerden voor de komende verkiezingen. ,,Dat is fansels hartstikke moai,” vindt Dijkstra, maar zijn voornaamste doel was om het functioneren van de gemeente uit te leggen. ,,Op jierdeis fernimst dat minsken der gjin aan fan ha wa’t der yn ‘e rie sitte, en wat dy lju krekt dogge”, vertelt hij. ,,It wie in feestje om dy kursus te jaan - myn moaiste aktiviteit as griffier yn jierren.” Zijn enthousiasme is overgeslagen op Mariska Wieringa, die sinds acht jaar een schoonheidssalon runt in Hurdegaryp. Ze was nog geen partijlid en had nooit gedacht dat het wat voor haar zou zijn, dat gemeenteraadswerk. Maar op de cursus viel het kwartje: ,,Dit wol ik ek. Ik ha fan jongs ôf aktyf west yn frijwilligerswurk en yn bestjoeren en yn ‘e salon praat ik fansels gauris mei klanten oer wat der yn ‘e gemeente spilet.” Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 februari

