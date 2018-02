Regio dinsdag, 27 februari 2018

Ook Friese gemeenten heffen minder hondenbelasting

Leeuwarden - Steeds minder gemeenten in Fryslân heffen hondenbelasting. Dat valt af te leiden uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2010 belastten dertien van de 31 Friese gemeenten het bezit van de viervoeter, dit jaar hebben nog maar zes van de negentien zo’n heffing op de begroting staan. Dat is een daling van 42 naar 32 procent van het aantal gemeenten.

De heffing is bij het Friese lokale bestuur sowieso al niet populair. Elders in het land geldt namelijk in 63 procent van de gemeenten een hondenbelasting. In 2008 was dat nog 73 procent. Maar vooral in de steden en in het midden en zuiden van het land hangt aan het houden van een hond vaak nog altijd een prijskaartje.

Dit jaar hopen Vlieland, Kollumerland, Harlingen, Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden samen ruim een miljoen euro op te halen met de belasting. Het grootste deel komt voor rekening van Leeuwarden (540.000 euro), gevolgd door Smallingerland (268.000). In beide gemeenten betalen inwoners 64 euro voor hun eerste hond. Op sommige andere plekken is dat bedrag nog een stuk hoger. Zo betaalt de hondenbezitter in Noordwijk dit jaar ruim 108 euro.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 februari

Reacties: