Regio dinsdag, 27 februari 2018

BFVW wil met eerste ei toch naar Brok Earnewâld - Als het aan het bestuur van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) ligt, wordt er dit jaar toch een ontheffing aangevraagd voor het rapen van het eerste provinciale kievitsei. Dat ei zou dan, anders dan de voorgaande jaren, op het provinciehuis gelotterd kunnen worden. Dat zegt BFVW-voorzitter Rendert Algra. De afgelopen jaren was het traditionele aaisykjen verboden. Eierzoekers gingen wel het veld in, maar eventuele gevonden eieren werden niet geraapt. Commissaris van de Koning Arno Brok huldigde vorig jaar de vinder vlakbij de plek waar het ei gevonden was. Zijn voorganger, John Jorritsma, deed dat ook. Dit jaar wil het BFVW-bestuur een ontheffing aanvragen voor alleen het eerste provinciale kievitsei, zodat dit toch geraapt mag worden. ,,Dat past goed in het kader van Culturele Hoofdstad”, aldus Algra. Er zitten wel enkele voorwaarden aan een dergelijke aanvraag: er moet geen extra rechtszaak van komen en de leden moeten er vrijdag op de algemene ledenvergadering mee instemmen. Om aan dat eerste te voldoen, wordt nu alvast de mening van natuurorganisaties gepeild. ,,Bijvoorbeeld Vogelbescherming”, aldus Algra. ,,Organisaties die zich in het verleden hebben uitgesproken tegen het aaisykjen. Dat ging echter over het rapen van een bepaalde hoeveelheid kievitseieren; dit gaat om één ei. Dat is een geheel andere orde.” Als blijkt dat deze organisaties geen bezwaar hebben, zal het voorstel vrijdagavond in stemming worden gebracht op de algemene ledenvergadering. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 februari

