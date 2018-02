Regio dinsdag, 27 februari 2018

Personeel berust in fusie De Friesland Leeuwarden - De ondernemingsraad van De Friesland Zorgverzekeraar gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad om de fusie met Zilveren Kruis terug te draaien. De or ziet daarvoor onvoldoende mogelijkheden in de uitspraak van de Ondernemingskamer. Dat laat advocaat Paul Bosch desgevraagd weten. De ondernemingsraad probeerde de fusie terug te draaien bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, voornamelijk uit vrees voor een verlies aan werkgelegenheid in Leeuwarden. Op 9 februari oordeelde het hof dat de integratie juridisch door de beugel kan. Advocaat Bosch zegt dat de or zich bij die uitspraak neerlegt. ,,Het heeft niet zo heel veel zin om in cassatie te gaan. De Hoge Raad beoordeelt niet meer de feiten maar kijkt alleen of het recht goed is toegepast. Terwijl het in dit geval juist ging om een weging van de feiten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 februari

