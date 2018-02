Economie dinsdag, 27 februari 2018

Vogelgriep op pluimveebedrijf Oldekerk Oldekerk - Bij een pluimveehouderij in Oldekerk is zondagavond vogelgriep vastgesteld. Het gaat om het type H5, dat kan lijden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Uit nader onderzoek moet nog blijken om welke variant het precies gaat. De kans is klein dat deze variant ook schadelijk is voor mensen. De 36.000 kippen van de boerderij in Oldekerk zijn gisteren geruimd. Daarnaast zijn twee andere pluimveehouderijen binnen een straal van drie kilometer van de boerderij in Oldekerk gisteren onderzocht. Vandaag worden de uitkomsten van dit onderzoek bekend. Vanwege de uitbraak heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren een vervoersverbod ingesteld in een straal van tien kilometer rond de pluimveehouder in Oldekerk. Dit verbod geldt dertig dagen. Indien ook bij de andere twee bedrijven vogelgriep wordt geconstateerd kan dit gebied nog groter worden. Door dat vervoersverbod moest slachterij Storteboom in Kornhorn gisteren de productie stilleggen. Het bedrijf is in overleg met slachterijen in de buurt om de productie over te nemen.

