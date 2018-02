Sport maandag, 26 februari 2018

Cynisme ligt op de loer bij Heerenveen

Heerenveen - Een negatieve sfeer vestigde zich zaterdag in het Abe Lenstrastadion. Kans op winst was er, maar het verlies tegen Excelsior (0-1) betekende de vijfde thuisnederlaag in dit seizoen voor sc Heerenveen. Het cynisme bij de achterban ligt op de loer.

Want het fluitconcert dat volgde na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer was veelzeggend. Opnieuw stonden de fans van Heerenveen figuurlijk, maar nu ook letterlijk, in de kou. Van de twaalf thuiswedstrijden die sc Heerenveen dit seizoen speelde, won het slechts vier. Drie keer werd het gelijk, vijf keer werd er verloren. Het is dit seizoen alles behalve smullen wat Heerenveen laat zien en de eigen fans lieten zich, na lang zwijgen, horen. Ook al zit het niet in de ’aard van het beestje.’

Natuurlijk volgde er ook applaus. De fans zagen heus wel dat het aan werklust niet ontbrak bij de ploeg van Jurgen Streppel. Dat het nodige geluk op sommige momenten ontbrak, was ze eveneens niet ontgaan. Maar de algehele stemming zaterdagavond was negatief, na de zoveelste teleurstellende avond van het seizoen. Toegegeven, de temperatuur was niet geheel aantrekkelijk om naar het stadion af te reizen. Maar net zoals wel vaker het geval is dit seizoen, waren er ook zaterdagavond weer schrikbarend veel lege stoelen te bespeuren. De achttienduizend kaarten die de club verkocht voor het duel werden lang niet gebruikt.

Draait het de supporters dan alleen om resultaat? Nee, natuurlijk niet. De leegloop op de tribunes staat grotendeels los van het resultaat, maar is wel samenhangend met het vermaak dat er wordt geboden. Dat is er simpelweg te weinig. Soms ook helemaal niet. Neem als voorbeeld nu de wedstrijden tegen PSV (2-0 winst) en Ajax (0-4 verlies) van eerder dit seizoen. Er viel wat te genieten op het veld. En of er nu gewonnen of verloren werd, beide keren verlieten de elf spelers in het pompeblêden -shirt onder luid applaus het veld. Zoals het hoort.

,,Het was een frustrerende avond”, sprak trainer Jurgen Streppel na afloop van de nederlaag. ,,Het is ongelooflijk dat je deze wedstrijd niet met 5-1 wint. We hebben bijna dertig doelpogingen gehad en we hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen. Maar wat we ook probeerden, hij mocht er gewoon niet in. We hebben ze op allerlei mogelijke manieren gemist. Twee keer op de paal, een keer op de lat, een keer van drie meter mis. Uiteindelijk draait het om de doelpunten en die maken we niet. Dat is het verhaal van deze wedstrijd.”

Grootste kans

Laten we de ‘kansen’ er eens bij pakken. Reza Ghoochannejhad kreeg na een paar minuten de grootste kans van de wedstrijd, maar schoot deze op de paal. Zo’n kans voor een spits moet gewoon de 1-0 opleveren. Een knap afstandsschot van Michel Vlap was niet zozeer een directe kans, maar wel een goede inzet. Doelman Theo Zwarthoed had zijn hand en de hulp van de paal nodig om zijn doel schoon te houden. Tel daarbij op de kopbal van Kik Pierie uit een hoekschop en een kans van Martin Ødegaard van dichtbij (weer Zwarthoed) en dat waren de grootste wapenfeiten van Heerenveen. Twee uitgespeelde kansen, de rest mogelijkheden. Een foutje van Lucas Woudenberg, waaruit Mike van Duinen scoorde, werd Heerenveen fataal.

,,Of we last hadden van de negatieve sfeer?”, herhaalde Streppel de vraag. ,,Wij zijn met de wedstrijd bezig, dus dat is meer jouw indruk. Aan gefluit vanaf de tribunes moeten wij geen boodschap hebben. Jammer dat het zo is. Je zou het niet verwachten na de 2-2 van vorige week tegen PSV. Zoiets kunnen we omdraaien met een overwinning.”

Het is aan Streppel en zijn spelers om de negatieve stemming van zaterdag weg te spelen. Het publiek vermaken en ze, zoals tegen Excelsior gebeurde, niet veertig seconden naar een overspelende Pierie en Høegh te laten kijken. Want in de schaduw van het negativisme loert het cynisme. En treedt die op de voorgrond, dan heeft Heerenveen pas echt een probleem.

sc Heerenveen - Excelsior 0-1 (0-1). 35. Van Duinen 0-1. Toeschouwers: 18.920. Arbiter: Wiedemeijer. Geel: Fortes (Excelsior).

sc Heerenveen: Hansen; Schmidt, Høegh, Pierie, Woudenberg (75. Mihajlovic); Schaars, Thorsby (46. Veerman), Vlap (71. Van Amersfoort); Ødegaard, Ghoochannejhad, Zeneli.

Excelsior: Zwarthoed; Karami, Matheij, Faes, Fortes; Faik, Koolwijk, Bruins (89. O’Neill), Elbers (90. Hadouir); Van Duinen, Messaoud. (63. Garcia).

