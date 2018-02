Regio maandag, 26 februari 2018

Gasprotest moet bezorgde bewoners een stem geven

Opende - Zo’n tachtig mensen trotseerden zaterdagochtend vroeg de kou om bij de gaswinlocatie in Opende te protesteren tegen gaswinning in Groningen, Fryslân en Drenthe.

,,In Groningen gaat de winning gelukkig naar beneden. Maar in een straal van tien kilometer van deze plek zijn er al acht locaties waar gas wordt gewonnen”, hield Ytsen van der Velde van VZ2000, de lokale partij in Grootegast, de mensen voor. ,,Hoe meer de kraan in Groningen dichtgaat, hoe verder die op kleine winlocaties opengaat. We vrezen dat hier hetzelfde gebeurt als in Noordoost-Groningen.”

De locatie voor het protest, op de grens van Fryslân en Groningen, is bewust gekozen. Nu de kraan in Groningen langzaam maar zeker dichtgaat, zijn de kleine gasvelden in Fryslân en de rest van Noord-Nederland steeds interessanter voor gasbedrijven als de NAM en Vermilion. ,,Wy begripe wol dat de gaskraan net fan de iene op de oare dei ticht kin”, zegt FNP-Statenlid Wopke Veenstra desgevraagd. ,,Mar we binne tsjin nije gaswinning, benammen yn gebieten dêr’t minsken wenje.”

In een toespraak erkende FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong uit Jutrijp zelf pas in actie te zijn gekomen tegen gaswinning toen er vorig jaar op nog geen kilometer van haar woning een gasveld was gevonden. ,,Toen kwam bij mij het besef ‘jeetje, wat gaat er met mijn huis gebeuren?’ Het kwam heel dichtbij en ik realiseerde me wat het voor al die mensen in Groningen moet hebben betekend dat ze zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis.”

Overigens proberen de verkleumde aanwezigen in een tentje bij een terrasverwarmer op butagas op temperatuur te blijven tijdens de toespraken van lokale politici en actiegroepen.

Lutske Depenbrock uit Opende kwam met haar zevenjarige dochtertje Marije naar de manifestatie. ,,Het gaat over haar toekomst. We gaan lang niet snel genoeg van het gas af. Wij proberen ook ons huis energieneutraal te krijgen. Maar als particulier is dat niet te betalen. Waarom neemt de overheid niet het voortouw? Dat deed ze wel in de jaren zestig bij het uitrollen van het gasnet.”

Voor Anne Frankes uit Opende was het vooral verbazing om naar de manifestatie te gaan. ,,Mijn vrouw en ik hebben interesse in een nieuw appartement dat in Opende wordt gebouwd. Maar daar komt gewoon nog gas in. Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt, maar krijg nul op het rekest.”

De actie was niet alleen tegen gaswinning. FNP’er De Jong pleitte in haar (Nederlandstalige) toespraak ook voor een vergoeding voor mensen die schade hebben door zoutwinning. ,,De NAM, Vermilion en Frisia Zout, ze delen wat spiegeltjes en kraaltjes uit, suggereren inspraak voor omwonenden maar de winning gaat door. De situatie in Groningen herhaalt zich in andere gebieden.”

Dat gemeenten en provincie niet de zeggenschap hebben over gas- en zoutwinning wil voor De Jong niet zeggen dat een manifestatie als deze geen nut heeft, vertelt ze na afloop. ,,Dit jout lûd oan de soarch en noed fan bewenners. En wy as lokale politisy sille dêrmei nei De Haach. As wy ús faak genôch hearre litte, kinne se ús net negearjen bliuwe.”

