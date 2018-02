Regio maandag, 26 februari 2018

Brok: gedrag wethouder moet onbesproken zijn Leeuwarden - Friese kandidaat-wethouders zouden voordat ze worden benoemd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. Dat adviseert commissaris van de Koning Arno Brok aan de Friese burgemeesters. Brok doet in een brief aan de burgemeester enkele suggesties over integriteit bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Landelijk is dit een veelbesproken onderwerp. Recent waarschuwden burgemeesters Paul Depla (Breda) en John Jorritsma (Eindhoven) nog voor beďnvloeding van lokale overheden door de criminaliteit. Volgens Brok ligt het ‘in de rede’ dat burgemeesters kandidaat-bestuurders om een VOG vragen. Dit is geen wettelijke verplichting. Ook adviseert Brok burgemeesters om het gesprek over integriteit op te starten en om handleidingen over integriteit te raadplegen. Brok raadt verder aan om op basis van het curriculum vitae van beoogde bestuurders en raadsleden na te gaan of zij nevenfuncties hebben die botsen met het politieke werk. De nevenfuncties moeten ook tijdig geregistreerd en gedeeld worden. Ook oppert Brok het inhuren van een externe deskundige om mogelijke integriteitsrisico’s met de kandidaten door te nemen. ‘It kin dan bygelyks oer de relaasje fan de eardere of hjoeddeistige wurkjouwer mei de gemeente gean’, schrijft hij in de brief. Het inschakelen van een externe deskundige kan bewustwording over integriteit bij de kandidaat vergroten, aldus Brok, en ‘ongemakken in de toekomst’ voorkomen. Goede afspraken Over situaties waarbij persoonlijke belangen de onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan moeten goede afspraken gemaakt worden. Brok suggereert een externe screening te laten uitvoeren.

