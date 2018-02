Regio zaterdag, 24 februari 2018

IJsclubs: goede hoop op paar schaatsdagen Leeuwarden - De voortekenen voor minimaal een paar schaatsdagen in Fryslân vanaf halverwege de week zijn bijzonder gunstig. Wetterskip Fryslân heeft gisteren, voor het eerst in de afgelopen vijf jaar, de meeste gemalen stilgezet om ijsvorming te stimuleren. Ook gaan de draaidagen bij het Woudagemaal in Lemmer niet door. De scheepvaart mag vanaf vanmiddag niet meer op Friese vaarten en sloten komen en weerman Piet Paulusma verwacht vanaf donderdag, naast nachtvorst, ook overdag temperaturen onder nul. Bij Friese ijsclubs loopt de spanning inmiddels op. De peilstok ging al op meerdere plekken in het ijs. ,,We zijn héél benieuwd hoe het gaat lopen. Het viel tot nog toe niet mee met de vorst deze winter”, zegt Dick Zeinstra van de Koninklijke IJsclub Dockum. ,,De helft van de baan ligt nog open, en bij het andere deel prik je er met de vinger zo doorheen. Maar we hopen toch donderdag open te kunnen.” IJsbaan Dicky van der Werf in Sneek lijkt er al erg goed bij te liggen. ,,We hebben gisteren gemeten en toen was het twee tot 2,5 centimeter, al hebben we ook nog een plekje open", zegt Bouke van der Meulen, secretaris van IJsclub Sneek 1871. ,,Ik hoop dat we het weekend doorgroeien naar vier centimeter. We moeten op zes centimeter uitkomen, dan gaat de baan open. Hopelijk lukt dat woensdag.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 24 februari.

