Regio zaterdag, 24 februari 2018

Ultieme lijstduwer zegt de raad na 28 jaar vaarwel

Harlingen - Het was eigenlijk nooit de bedoeling van Wiebe van Dijk om in de gemeenteraad te komen. ,,Ik ben in de afgelopen 28 jaar alleen maar met voorkeursstemmen in de raad gekomen.”

Het PvdA-raadslid is een Harlinger bekendheid. ,,Ik ben bijna 45 jaar barkeeper geweest en ik heb veel gevoetbald en gekaatst, dan ken je bijna iedereen." Daarnaast treedt Van Dijk regelmatig op als zanger. Hij is bekend van onder meer het lied Mooie stad aan het Wad, de tekst heeft hij zelf geschreven, de melodie is ontleend aan het nummer Let it be van The Beatles.

Hij werd 28 jaar geleden door zijn neef gevraagd om lid te worden en zich verkiesbaar te stellen. ,,Toen kwam ik op plek twintig want ik had er niet echt belang bij om de raad in te gaan, maar tot mijn stomme verbazing bleek dat ik genoeg voorkeursstemmen had voor een zetel. De eerste twee jaar heb ik niets gedaan en alleen maar geluisterd. Ik zorgde ervoor dat ik altijd in de buurt was van mensen die er wel veel verstand van hadden.”

Van Dijks politieke carrière speelde zich meer op straat af dan in de raadszaal. Hij maakt nog elke dag een rondje door de stad op zijn snorfiets, te herkennen aan de grote Feyenoordsticker op het stuur. ,,Ik werd vaak aan de mouw getrokken door mensen die tegen een probleem opliepen. Dan hadden ze bijvoorbeeld last van kinderen die bij hen voor in de vaart speelden en vroegen ze mij of ik er wat aan kon doen. Dan vroeg ik een ambtenaar of het trapje in de vaart misschien weg kon en dan was het opgelost. Zulke dingen haalden vaak de raadszaal niet eens.”

Vandaag neemt de PvdA afscheid van Van Dijk met een speciale tocht door Harlingen, de Wiebe van Dijk scootertour. Aan de hand van anekdotes en korte verhalen leidt hij belangstellenden door de stad. De fiets- en scootertocht begint om 13.00 uur bij Trebol</cci:verwijzing>

