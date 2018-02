Sport vrijdag, 23 februari 2018

De scorende varkensboer van Oldeholtpade De telefoon gaat. Wilco Elshof (25) zet zijn kop koffie op tafel en grijpt naar zijn broekzak. ,,Mag ik hem even opnemen”, klinkt het vragend. Vanzelfsprekend. ,,Met Wilco”, klinkt het door de keuken van zijn woning in Nijeholtpade. Een mannelijke stem klinkt aan de andere kant. Het is duidelijk een trainer van een voetbalclub die zich voorstelt, maar wie het is en namens welke club hij belt wil Elshof niet zeggen. ,,Er wordt wel eens gebeld”, klinkt het met een lach. En dat is niet zo gek. Doelpunten vallen als rijpe appelen bij voetbalvereniging Oldeholtpade, de kop-loper in de vierde klasse E van het zondagvoetbal. In twaalf wedstrijden kon de ploeg uit de gemeente Weststellingwerf al 46 keer juichen. Van al die keren liep Elshof liefst 27 keer weg als de doelpuntenmaker. ,,Ze vliegen er lekker in dit seizoen”, zegt Elshof. Een understatement van heb ik jou daar. Op de topscorerslijst van amateurvoetballend Fryslân staat hij op een tweede plek, achter Tim Grond van Tzummarum. ,,Ik ben er verder niet mee bezig. Het is leuk, maar meer ook niet.” Voetbalkenners in het Noorden zullen de naam van Elshof vast herkend hebben, toen hij vorig jaar zijn naam al 22 keer op het scorebord liet noteren. De eerste op 4 september 2016, in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen ODV. Daar ging een radiostilte van meer dan twee jaar aan vooraf. Op 12 april 2014, in dienst van tweedeklasser Marum in Groningen, liet hij voor het laatst het net bollen. ,,Daarna ben ik gestopt. Bij een avondje zaalvoetballen scheurde ik mijn kruisband af, maar daar kwam ik pas later achter toen ik op een training door mijn knie heen zakte. Daarna was het eerst wel even mooi geweest. Ik had echt geen zin om te revalideren. Mijn tijd bij Marum was goed. We reikten naar de tweede klasse, dat was prachtig.” Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 23 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties