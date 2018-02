Regio vrijdag, 23 februari 2018

Slachtofferhulp wordt niet altijd snel genoeg ingeschakeld Leeuwarden Veiligheidsregio Fryslân wil inwoners bij grote incidenten ter plekke sneller informeren en zorgen dat slachtofferhulp eerder wordt ingeschakeld. Dat zijn enkele uitkomsten van belevingsonderzoeken die de organisatie heeft uitgevoerd. Veiligheidsregio Fryslân is in gesprek gegaan met crisisfunctionarissen en betrokkenen bij GRIP-inzetten, incidenten waarbij wordt opgeschaald vanwege de ernst van de situatie. ,,Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat crisisfunctionarissen soms dubbel gealarmeerd worden door de meldkamer”, zegt Rika Leijstra van de Veiligheidsregio. ,,We hebben samen met de meldkamer gekeken hoe dat mogelijk is en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarnaast hebben medewerkers van onze afdeling crisisbeheersing bekeken hoe burgers de inzet van hulpdiensten hebben ervaren.” Als voorbeeld van een verbeterpunt haalt Leijstra de brand aan van maart 2016 in een manege aan de Oppers in Wolvega ,,De eigenaars van de manege waren positief over het optreden van de brandweer. Ze gaven aan dat er adequaat gehandeld werd en erger is voorkomen. Maar na de brand moest er onderzoek plaatsvinden en werd de stal afgesloten. Er stonden toen nog wel paarden waar een veearts naartoe moest. Dat kon pas veel later.” Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 23 februari

