Regio vrijdag, 23 februari 2018

Rapport: geen 1000 extra banen in Leeuwarden

Leeuwarden De gemeente Leeuwarden lijkt de doelstelling niet te hebben gehaald om duizend nieuwe banen te creëren. Dat concludeert de Rekenkamer Leeuwarden in een onderzoek naar het Aanvalsplan Werk. De rekenkamer gaat hiermee in tegen uitspraken van PvdA-wethouder Henk Deinum, die in de aanloop naar de verkiezingen in november nog zei dat zelfs meer dan duizend nieuwe banen waren gerealiseerd. De wethouder heeft toen ten onrechte resultaten meegeteld van de periode voordat het plan in werking is getreden, aldus de rekenkamer.

De doelstelling van duizend nieuwe banen kwam voort uit de verkiezingscampagne van de PvdA in 2013, met destijds als slogan Henk Werkt. Na de verkiezingen kwam de partij in het college en in 2015 werd het Aanvalsplan Werk gelanceerd.

Het college telt bij het berekenen van de resultaten echter ook het jaar 2014 mee. Volgens de rekenkamer, die het beleid toetst, horen deze resultaten niet meegeteld te worden. Hoeveel banen er vanaf 2015 wél zijn gerealiseerd, meldt de rekenkamer overigens niet.

Er zijn meer punten van kritiek op het beleid. Zo vindt de rekenkamer dat het getal duizend willekeurig lijkt te zijn gekozen. Er is geen argument van de gemeente waaruit blijkt dat duizend nieuwe banen genoeg zijn om de armoede terug te dringen. Ook de definitie van ‘een nieuwe baan’ is aan kritiek onderhevig. De gemeente hanteert vijftien uur per week als minimum. Een baan van vijftien uur helpt iemand echter niet uit een uitkeringssituatie of uit armoede, aldus de onderzoekers.

Verder is de monitoring van de gemeente onvoldoende onderbouwd, niet helder en versnipperd. Daarom is het voor de onderzoekers ook niet duidelijk geworden of alle nieuwe banen die wel gerealiseerd zijn, wel naar inwoners van Leeuwarden zijn gegaan.

Omliggende gemeenten

Het is wel duidelijk dat de gemeente extra inspanningen heeft geleverd, aldus het rapport. Maar in hoeverre die effect hebben gehad bovenop het normale werkgelegenheidsbeleid, blijft onduidelijk. Het aantal nieuwe banen in Leeuwarden is niet hoger dan in omliggende gemeenten die níét extra hebben ingezet op nieuw werk.

Het Aanvalsplan Werk was bovendien bedoeld om mensen in een uitkeringssituatie aan het werk te helpen. Maar een ‘aanzienlijk deel wordt echter bezet door mensen die niet uit de bijstand afkomstig zijn’, schrijven de onderzoekers.

Het college van B en W reageert alleen schriftelijk en op hoofdlijnen op het rapport. Pas zodra de gemeenteraad – de opdrachtgever voor het onderzoek – het rapport behandeld heeft, worden ook persvragen beantwoord. Een woordvoerder van de gemeente laat wel weten dat er tussen 2014 en 2017 jaarlijks gemiddeld rond de 798 nieuwe banen zijn bijgekomen.

Het onderzoek is overigens nog niet geheel afgerond: het laatste deel van 2017 is nog niet meegenomen.

