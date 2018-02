Regio vrijdag, 23 februari 2018

Blokhuispoort-brief roept vooral vragen op Leeuwarden De brief waarin wethouder Henk Deinum gisteren uitleg gaf over de situatie met de Blokhuispoort, roept bij raadsleden vooral veel nieuwe vragen op. ,,Ook dit keer strookt de informatie van de wethouder niet met de feiten zoals hij ze eerder heeft gepresenteerd in een vertrouwelijke bijeenkomstĒ, zegt Lijst058-raadslid Otto van der GaliŽn. Andere raadsleden vallen hem bij. Wethouder Deinum gaf gisteren per brief openheid van zaken over het stilleggen van de bouw bij de Blokhuispoort en de financiŽle problemen bij eigenaar Boei. Deinum werd daartoe gedwongen door de raad na onthullingen in het Friesch Dagblad. Deze krant schreef de laatste weken onder meer dat de bouw stilgelegd was, er minder subsidie van het rijk en de provincie voor de bouw was binnengekomen dan de raad was voorgehouden, en dat het bouwbudget met ruim vier miljoen euro was overschreden. Onthullingen die overigens een voor een worden bevestigd in de brief van Deinum. Lees hier meer over in het†Friesch Dagblad van 23 februari

