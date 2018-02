Regio donderdag, 22 februari 2018

Skieding-werk in twee delen Surhuisterveen - De reconstructie van de Skieding, de provinciale weg tussen Surhuisterveen en de snelweg A7, wordt in twee delen gesplitst. De zogenoemde basismaatregelen worden waarschijnlijk volgend jaar uitgevoerd, een jaar later volgen de opheffing van zijwegen en erftoegangsritten en enkele andere werkzaamheden. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte deze week bekend definitief in te stemmen met het ontwerp voor de Skieding, dat in december werd gepresenteerd. Het is de bedoeling dat 51 erftoegangswegen en vijf zijwegen vervallen, en dat daarvoor in de plaats ovondes en erftoegangswegen worden aangelegd. Provinciale Staten moeten nog wel instemmen. Als dat gebeurt, worden volgend jaar onder meer een groot deel van de wegverbreding en de nieuwe ovonde bij de Leidijk al aangelegd. Voor de maatregelen die pas onlangs zijn vastgesteld, na overleg met de bewoners, is meer voorbereidingstijd nodig. Poepjes verwacht dat dat werk in 2020 kan worden afgerond. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

