Regio donderdag, 22 februari 2018

Friese ziekenhuizen slaan handen ineen Leeuwarden - De vier Friese ziekenhuizen en de De Friesland Zorgverzekeraar gaan nauw samenwerken om in de toekomst zoveel mogelijk medisch specialismen in de provincie te behouden. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek Nij Smellinghe in Drachten, De Tjongerschans in Heerenveen, Medisch Centrum Leeuwarden en de Friesland Zorgverzekeraar maakten gisteren bekend dat ze onlangs een overeenkomst hebben ondertekend. De komende jaren wordt de samenwerking verder ingevuld Door meer samen op te trekken in plaats van te concurreren kan medische zorg op het gebied van onder andere borstkanker, prostaatkanker en pijnbestrijding ook in de toekomst in Fryslân worden aangeboden, licht directievoorzitter Bert van der Hoek van de Friesland Zorgverzekeraar, toe. ,,De vier ziekenhuizen blijven sowieso basiszorg aanbieden, waaruit ongeveer 85 procent van hun werk bestaat. En het MCL blijft complexe topzorg bieden. Het gaat vooral om de zorg tussen deze twee gebieden. De vraag daarnaar is in Fryslân - door toenemende eisen wat betreft kwaliteit en veiligheid - te klein om deze op langere termijn in alle ziekenhuizen te blijven aanbieden.” Volgens Van der Hoek is er bewust niet voor een fusie gekozen. ,,Dan ben je jaren intern bezig de eigen organisatie op orde te krijgen. Daar zijn patiënten niet bij gebaat.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties