Regio donderdag, 22 februari 2018

Uitstel Lelystad: Friezen willen nog niet juichen Leeuwarden - ,,Er blijft nog veel onduidelijk, maar de minister luistert naar onze bezwaren", vindt wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Hij reageert op de bekendmaking gisteren door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, dat Lelystad Airport niet uitbreidt per 1 april 2019, zoals gepland was, maar begin 2020. ,,Onder maximale druk de luchthaven in 2019 openen voor vakantievluchten, is niet verantwoord”, zei de minister op een persconferentie. Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen geluidsoverlast, omdat de vliegtuigen bij aankomst en vertrek lang laag moeten vliegen. Ook zuidelijk Fryslân is bang voor overlast van Airport Lelystad. Begin deze maand uitten de wethouders Cor Trompetter van Weststellingwerf en Durk Durksz van de Fryske Marren hun bezwaren in een gesprek met de minister. Volgens Trompetter blijft er nog veel onhelder maar was het gesprek, blijkens het besluit, ,,niet alleen voor de vorm”. Gemeenten en provincies voelden zich overvallen door de plannen om het vakantieverkeer van Schiphol over te hevelen naar Lelystad. Ook bleken er fouten te zijn gemaakt bij de berekeningen van geluidsoverlast. ,,Onze signalen dat het vertrouwen in de overheid was geschaad, heeft zij goed opgepakt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties