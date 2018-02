Economie donderdag, 22 februari 2018

Tegenslagen krijgen kleermaker Ali Sepet niet klein

Heerenveen - Zijn leven is een afwisseling van succes en tegenslagen. Ondernemer Ali Sepet, afkomstig uit Turkije, weet met hulp van vele mensen uit zijn omgeving iedere keer de draad weer op te pakken. Na een brand heropende hij gisteren zijn kleermakerij in Heerenveen.

Ali Sepet (60) kwam als tiener met familie naar Nederland, in 1975. In 1987 keerde hij terug naar Turkije om voor C&A een kledingatelier op te zetten. ,,We hadden toen 450 personeelsleden en produceerden maandelijks tussen de tachtigduizend en honderdduizend kledingstukken."

Twintig jaar later kwam door de internationale crisis een einde aan dit werk. ,,Het bedrijf viel om en ik ben daarna weer naar Nederland gekomen." In 2009 vertrok hij toch weer naar Turkije om daar een toekomst op te bouwen. Hij vergat echter zijn zorgverzekeringspolis van Zilveren Kruis op te zeggen en door het uitblijven van premiebetalingen liep zijn schuld in Nederland op. ,,Verschillende deurwaarders hebben getracht deze schuld te innen. Maar dat lukte dus niet omdat Ali in Turkije zat”, legt plaatsgenoot Wout de Jong uit. De voormalig bestuurder van verschillende zorgorganisaties staat Sepet geregeld bij sinds die in 2015 berooid terugkeerde. ,,Het bedrag stond op dat moment op ongeveer vierduizend euro vermeerderd met ruim dezelfde hoeveelheid aan incassokosten. Met heel veel gedoe hebben we dat kunnen oplossen.”

Sepet kwam in Fryslân terecht door een ontmoeting met een Duitse pastoor, die jarenlang gewerkt had in Amsterdam. Een toekomst als kleermaker in de Randstad was volgens deze Christian Browne moeilijk. ,,Misschien dat Fryslân iets voor mij was, zei hij. Het is goedkoper om hier iets te huren. En hier zijn er veel minder mensen met dit beroep. Op 22 juni 2015 was ik hier voor de eerste keer. Voor 575 euro kon ik een winkelpand huren op de Hoofdbrug in Heerenveen. Op 1 juli kreeg ik de sleutel, 26 juli volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en op 1 augustus ben ik begonnen. Met hulp van verschillende mensen kwamen machines hier naartoe.”

Vorig jaar werd de ondernemer geconfronteerd met een nieuwe tegenslag op persoonlijk en zakelijk gebied. Enkele verdiepingen boven de ruimte van de kleermakerij ontstond lekkage. ,,We hebben toen alles weer droog gemaakt, maar tien dagen erna, in de nacht van 22 op 23 juli, ontstond brand, vermoedelijk door kortsluiting. Alles ging verloren.”

Mede door de inzet van ,,zakelijke steun en toeverlaat” De Jong was de Heerenveense kleermaker goed verzekerd. ,,Hij heeft zich zakelijk maar ook persoonlijk kunnen handhaven. Ali huurt nu een pand dat mijn zoon uit een boedel heeft kunnen opkopen.” Burgemeester Tjeerd van der Zwan kwam de nieuwe zaak gisteravond openen.

