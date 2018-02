Regio woensdag, 21 februari 2018

Proef met huizen voor tijdelijke bewoning Sneek - Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen tijdelijke woonruimten creëren voor mensen die in scheiding liggen, moeten wachten tot ze in een koopwoning kunnen of zzp’ers met een tijdelijke baan. De gemeenten gaan onderzoeken hoe ze huisvesting kunnen bieden aan mensen die door omstandigheden voor enkele weken of maanden een plaats zoeken. Mensen kunnen nu in deze situaties vaak niet snel genoeg een huis vinden, en gaan dan tijdelijk wonen op bijvoorbeeld een recreatiepark. Volgens wethouder Durk Durksz (FNP, De Fryske Marren) is het belangrijk om ook voor deze mensen huisvesting te creëren. ,,Op dit stuit binne dêrfoar noch net folle mooglikheden. Wy wolle sykje nei hokker oplossings der binne.” Het probleem van het vinden van tijdelijke huisvesting speelt vooral voor mensen die meer verdienen dan de grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Durksz zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe groot die groep is. ,,It giet net om hûnderten minsken yn ús gemeente, mar seker wol om tsientallen.” Alternatieve woonvormen De gemeenten gaan bij het onderzoek kijken naar mogelijkheden om speciale huisvestingsvormen toe te staan, die dan door de markt moeten worden gerealiseerd. Beleidsambtenaar Sjoerd Brandsma van de gemeente Súdwest-Fryslân noemt als voorbeeld het realiseren van tiny houses. ,,Maar je kunt ook denken aan andere woonvormen. Bestaande panden die eenvoudig een woonbestemming kunnen krijgen, of het bouwen van microwoningen.” Volgens wethouder Durksz kunnen ook jongeren in aanmerking komen die graag op zichzelf willen wonen, maar geen geschikt huis kunnen vinden. Uit het onderzoek, waar de gemeenten op korte termijn mee beginnen, moet duidelijk worden hoe groot de behoefte is aan tijdelijke woonvormen en welke mogelijkheden daarvoor zijn. De proef is een onderdeel van de nieuwe woningbouwafspraken tussen beide gemeenten en de provincie, die gisteren zijn ondertekend. De Fryske Marren krijgt de komende acht jaar van de provincie ruimte voor de bouw van in totaal duizend woningen, in Súdwest-Fryslân mogen vijftienhonderd huizen worden gebouwd.

