Regio woensdag, 21 februari 2018

Polder Hege Warren mogelijk onder water Leeuwarden - De landbouwpolder Hege Warren bij Oudega (S) wordt mogelijk ontpolderd. In een adviesrapport van de provincie wordt het opdoeken van de polder van vierhonderd hectare genoemd als beste oplossing voor de toekomst van de vaarweg naar Drachten. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte het rapport gisteren openbaar. De provincie Fryslân onderzoekt al lange tijd de toekomst van de vaarwegen voor de beroepsvaart, waarbij onder meer wordt gekeken naar de vaarroutes naar Heerenveen en Drachten. In opdracht van Provinciale Staten liet de gedeputeerde ingenieursbureau Procap een integraal advies opstellen. De vaarwegen naar Drachten en Heerenveen zijn nu eigenlijk alleen geschikt voor schepen met een laadvermogen van 1350 ton, van de klasse IV. Omdat de scheepvaart steeds meer overstapt op de klasse Va (2750 ton), is het de vraag of de huidige situatie nog voldoet. Volgens Procap is dat vooral in Drachten niet het geval. Deze haven is relatief veel gericht op de verwerking van bulkgoederen, en de behoefte aan grotere schepen is daarmee groter. Daarnaast is de huidige vaarweg naar Drachten zoals bekend niet optimaal. Binnen- en recreatievaart kruisen elkaar op het drukke water bij Earnewâld, en bovendien varen de schepen door natuurgebied De Alde Feanen. De onderzoekers vinden die situatie ‘zeer onwenselijk’. Eerder werd al wel gesproken over een alternatieve route van De Veenhoop naar Grou, en Procap gaat daarop verder. Het adviesbureau heeft hiervoor nu voor het eerst twee mogelijkheden uitgewerkt: het graven van een kanaal tussen De Alde Feanen en de Hege Warren, en het geheel ontpolderen van de veenpolder Hege Warren. Bij die laatste optie moet in het water een vaargeul worden gecreëerd. Het ontpolderen biedt volgens Procap veruit de meeste voordelen. De polder zakt door inklinking van het veen steeds verder en Wetterskip Fryslân moet dus veel malen én de oevers steeds verder ophogen. Dat geld kan met de ontpoldering worden bespaard. Verder zal met het ontpolderen de huidige twee meter dikke veenlaag niet verder inklinken. Dat scheelt uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan het water dat níét wordt gebruikt als vaargeul, worden gebruikt als recreatiegebied. En dat kan het aangrenzende natuurgebied De Alde Feanen ontlasten. Het alternatief, het graven van een kanaal, is volgens de onderzoekers minder geschikt. Het kost meer geld en biedt bovendien geen oplossing voor de veenweideproblemen. Daarmee is de toekomst voor de landbouw ook in dit geval onzeker. De polder wordt momenteel gebruikt door zeven landbouwers, zegt provincie-ambtenaar Robert Huigen. Mede omdat landbouworganisatie LTO Noord niet meteen negatief reageerde, stemde de provincie in met het verder uitwerken van het plan. Het rapport is nog niet definitief afgerond, maar volgens gedeputeerde Poepjes zijn de contouren al wel duidelijk. Ze stuurt het nu naar Provinciale Staten. Nadat de Staten er hun mening over hebben gegeven, wil Poepjes het rapport definitief vaststellen en een keuze maken tussen de alternatieven.

