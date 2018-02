Economie woensdag, 21 februari 2018

750 melkveebedrijven gedeblokkeerd Den Haag - Van de ruim tweeduizend melkveebedrijven die waren geblokkeerd in verband met onregelmatigheden bij het I&R-systeem is de blokkade bij 750 ongedaan gemaakt. Dat heeft minister Carola Schouten gisteren de Tweede Kamer laten weten. Afgelopen week hebben veel boeren (vaak kleine) aanpassingen in het systeem doorgevoerd en zijn er herstelmeldingen ingediend. Bij honderd bedrijven zijn er vooreerst onvoldoende onderbouwingen ingediend. De onregelmatigheden kwamen aan het licht bij controles die zijn uitgevoerd in het kader van de fosfaatregels en ontduiking daarvan door in ieder geval tientallen boeren. Dagelijks worden nu tussen de 120 en 160 meldingen beoordeeld om te kijken of er wellicht sprake is van administratieve fouten. Boeren kunnen in dat geval met herstelmeldingen een blokkade door de NVWA ongedaan laten maken. Volgens de minister zijn er vijfduizend dieren die nu nog onterecht geregistreerd staan als vaars terwijl ze melkgevende koe zijn. Door koeien als vaars op te geven, tellen ze minder mee in de fosfaatboekhouding.

