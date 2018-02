Regio dinsdag, 20 februari 2018

Mijn ouders weten soms eerder dan ik dat ik een slecht cijfer heb

Leeuwarden - Leerlingvolgsystemen als Magister liggen onder vuur. ,,Het is een zoektocht om de systemen goed toe te passen zonder de privacy van kinderen te schenden”, stelt directeur Wim Bok van csg Comenius.

,,Weet jij waar we scheikunde hebben?", roept Loďs (15) terwijl ze trap op rent. ,,Nee! Ik ga wel even in Magister kijken”, antwoordt Marilee (15). Marilee pakt haar telefoon en haalt binnen een mum van tijd haar rooster tevoorschijn via de app van Magister. De dames uit havo 3 van de locatie Mariënburg van csg Comenius in Leeuwarden zijn uiteindelijk net op tijd in de les.

Leerlingvolgsystemen als Magister of SOMtoday zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen via de app op hun telefoon hun rooster, hun cijfers en hun huiswerk in beeld. Dit lijkt een grote vooruitgang in vergelijking met de soms weinig geordende papieren agenda van weleer, maar volgens Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) druisen de apps in tegen de regels omtrent privacy. Hij pleit ervoor dat ouders niet zomaar toegang moeten krijgen tot alle informatie die de middelbare school van hun kind verzamelt en op het leerlingvolgsysteem plaatst.

Ook kinderombudsman Margite Kalverboer zette het afgelopen weekend vraagtekens bij de informatie over kinderen die volgens het kinderrechtenverdrag en de Nederlandse wet wel of niet gedeeld mag worden met de ouders.

Er zijn ook docenten die vraagtekens zetten bij alle functies van de app. ,,Het voordeel is dat we nu alle administratie in één systeem hebben”, zegt Miljenko Braam die inmiddels 23 jaar geschiedenis geeft op de school. ,,Vroeger zaten we met allemaal losse blaadjes te prutsen, dat is nu voorbij. Ik vraag me af of het wenselijk is dat ouders alles kunnen volgen. Een kind moet ook ongedwongen kind zijn zonder het idee te hebben dat het altijd verantwoording moet afleggen voor bijvoorbeeld slechte cijfers.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 februari.

Reacties: