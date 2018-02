Regio dinsdag, 20 februari 2018

Supermarkt dicht? Dan doet Oudega het zelf wel Oudega (SWF) - Een watersportdorp als Oudega zonder supermarkt? Dat was geen optie voor het dorp. Recreatiestichting en Dorpsbelang Oudega Swf gaan daarom zelf eentje beginnen. Recent werd bekend dat de Troefmarkt, de laatste plaatselijke supermarkt, in Oudega eind februari dichtgaan. Eigenaar Pier Reijenga gaat met pensioen en aangezien hij in het supermarktpand woont, zat overname er niet in. Een ramp voor het recreatiedorp met zevenhonderd inwoners, onder wie veel ouderen, zo vonden de lokale organisaties. Zij zochten de afgelopen periode naar een oplossing. En die is nu gevonden, meldt Christien Lycklama à Nijeholt van Recreatiestichting. Gesprekken met diverse ondernemers om in het dorp een winkel te pachten, leverden niets op. ,,Toen hebben we gezegd: dan doen we het zelf wel.” De organisaties huren een pand aan de Breksdyk, waar voorheen in de zomer de van-alles-en-nog-wat-zaak Simmerwinkel zat. Die winkel maakt plaats voor Doarpswinkel Aldegea. De winkel gaat zes dagen in de week open en wordt beheerd door een uitbater die in dienst is van de stichting. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 februari.

