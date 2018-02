Regio dinsdag, 20 februari 2018

Blokhuispoort: alleen Leeuwarden betaalt volle mep Leeuwarden - Alleen de gemeente Leeuwarden betaalt het volle pond voor de verbouw van de Blokhuispoort in Leeuwarden. De andere partijen - de provincie Fryslân en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - betalen minder. Nadat het Friesch Dagblad zaterdag al meldde dat de provincie geen negen maar 7,8 miljoen op tafel legt, blijkt ook het ministerie minder te geven dan in 2014 aan de gemeenteraad werd voorgehouden. Uit het businessplan van de gemeente, de versie van februari 2016, blijkt dat er vanuit het ministerie zo’n 2,4 miljoen euro komt, in plaats van de beoogde vier miljoen. Het bedrag van 2,4 miljoen staat ook vermeld in de subsidieaanvraag die de gemeente in april 2016 bij de provincie indient. De kosten voor de verbouwing worden door de gemeente op dat moment begroot op ruim negentien miljoen euro. Die bedragen zijn heel anders dan in het voorstel waarmee de gemeenteraad in november 2014 akkoord ging. De raad werd hierover niet geïnformeerd, bleek de afgelopen dagen. Alleen de gemeente Leeuwarden betaalt uiteindelijk daadwerkelijk het bedrag dat in het raadsstuk van november stond: negen miljoen euro. Het ministerie en de provincie betalen aanzienlijk minder. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 februari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties