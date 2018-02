Sport maandag, 19 februari 2018

Knegt is een tovenaar, geen wonderboy

Gangneung - Op de afstand die hem vier jaar geleden in Sotsji nog de bronzen medaille opleverde, was Sjinkie Knegt zaterdag snel klaar. De Bantegaster werd gediskwalificeerd tijdens de olympische 1000 meter en moet zich nu op de afsluitende 500 meter gaan richten.

Knegt stapte zaterdag ontgoocheld van het ijs na zijn diskwalificatie op de 1000 meter bij de Olympische Spelen. De Bantegaster was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechters, maar zocht de schuld toch ook bij zichzelf. ,,Ik werd overklast bij de start, dan rijd je achter de feiten aan. Ik vind niet dat ik iets verkeerds deed bij mijn inhaalactie. Ik begrijp de beslissing niet. Maar ik heb het aan mezelf te danken dat ik in die positie kwam.”

Knegt vermoedde dat de jury iets goed te maken had ten opzichte van de Amerikaan John-Henry Krueger. ,,Die werd er onterecht uitgegooid op de 1500 meter en mag nu door. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Volgens mij was het gewoon een goede inhaalactie en heb ik hem niet gehinderd. Hij reed tegen me aan en makt gewoon een ‘schwalbe’. De scheidsrechters gaan dan naar de beelden kijken en vonden dat ik fout zat.”

,,Hij lag een beetje te snurken bij de start en heeft een ritje nodig om op gang te komen. Soms kom je er mee weg, maar in dit geval niet”, reageerde bondscoach Jeroen Otter. ,,Hij reed helemaal niet slecht. Sjinkie moet die start toch bij zichzelf zoeken. Maar het is ook weer niet zo dat het altijd zo is. En weet wel: we rijden hier niet tegen koekenbakkers. Sjinkie is een tovenaar, maar geen wonderboy. Hij kan hele mooie dingen doen, maar het is niet zo dat hij altijd alles maar naar zich toetrekt.”

Voor Knegt is het olympische toernooi voorlopig niet geworden wat hij er vooraf van verwachtte. Hij staat voorlopig op één keer zilver en heeft nu in de Gangneung Ice Arena alleen nog kans op de 500 meter.

,,Tuurlijk ben ik kwaad, maar het hoort ook bij onze sport”, zei Knegt. ,,Voor de 500 meter was ik al opgeladen, maar nu nog meer. Ik roep al drie weken dat ik hier voor één ding ben gekomen: een olympische titel.”

Knegt en Otter benadrukten nog maar eens dat hun sport een van de meest onvoorspelbare is. Dat is soms leuk, maar ook vaak frustrerend. ,,Het zou heel bijzonder als iemand elke afstand wint. Schaatsen op intuïtie ligt Sjinkie wat meer dan schaatsen op basis van een strijdplan of strategie. Soms heeft hij te lang om na te denken.” Otter vindt niet dat Knegt te lang moet hangen in de teleurstelling van zaterdag. ,,Niet te lang mokken over wat er fout is gegaan. Binnen 24 uur is alles in een doosje gestopt en zijn we er vanaf. Nu kijken we naar de 500 meter. We zullen zien of het op die afstand alsnog gaat gebeuren.”

Voor Itzhak de Laat zitten de Olympische Spelen er alweer op. De 23-jarige Leeuwarder werd net als Knegt in de kwartfinales van de 1000 meter uitgeschakeld. Eerder eindigde hij als zevende in de finale van de 1500 meter en maakte hij deel uit van de relayploeg die de finale miste.

De Laat beging op de kilometer een misslag in zijn kwartinale. ,,Bij shorttrack wordt een foutje keihard afgestraft. Door die misslag reed ik opeens achteraan. Dit ritje was op papier makkelijker dan mijn heat. Ik had er vertrouwen in dat ik het ging halen, maar door zo’n missertje verkloot ik het. Zo snel als het begon is het ook alweer afgelopen. Ik heb uiteindelijk, over de hele breedte, wel een goed gevoel over deze Spelen. Toch had ik het wel op een wat andere manier af willen sluiten.”

In zijn hoofd was De Laat al bezig met de volgende Winterspelen. ,,Ik zit er al dichtbij. Ik rijd tactisch goed en haal makkelijk in. Het verschil is niet heel groot. De komende jaren kan ik hier, met veel motivatie en vertrouwen, op door gaan bouwen.”

