Geloof & Kerk maandag, 19 februari 2018

Naar Levend Water om n cadeau voor Jeltsje De evangelische boekhandel, het is een niche in het winkelbestand in ons land. Hoe vergaat het de Friese christelijke boekhandels? Klaske en Geert van der Woude uit Broeksterwld hebben meerdere winkels in het Noorden. Wroemm! Daar komt Geert van der Woude (53) aan in zijn grijze Ford-bestelbus. Hij parkeert m snel n precies voor de Christelijke Boek- en Kadowinkel Levend Water aan de Haadwei in Damwld. Het is de plek waar ik hem en zijn vrouw Klaske (51) tref. ,,Dat is it maklikst. Van der Woude is namelijk ,,in soad op n paad. Het echtpaar bestiert samen met dertig vrijwilligers vier christelijke boekwinkels in het Noorden. Naast Damwld zijn er nog winkels in Buitenpost, Grootegast en Winschoten. Hier in de Friese Wouden, waar ze beiden opgroeiden, daar begon het. Het echtpaar, ooit geworteld qua geloof in de Christelijke Gereformeerde Kerk, maakte in 2006 een diepe verandering mee. Opnieuw geboren werden ze. ,,Yn Kristus. Ze gaan tegenwoordig naar de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Net als hun twee zonen en een dochter. Van der Woude stuurde als wijkbeheerder de werkzaamheden van het groenonderhoud aan bij de gemeente Dongeradeel. Ook had hij een eigen hoveniersbedrijf. ,,Ik ha doe besletten om foar mysels te begjinnen. Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van maandag 19 februari

