Regio maandag, 19 februari 2018

Ineens zwemmen er otters in Leeuwarder wijk Blitsaerd Leeuwarden - Twee otters, een mannetje en een vrouwtje, hebben de Leeuwarder wijk Blitsaerd als hun leefgebied gekozen. In januari ontdekte natuurliefhebber Hugo Roossink sporen van de otter in zijn tuin. Met een nachtcamera legde hij beide dieren vast. ‘Yes, super!’ Dat was de eerste gedachte van Hugo Roossink toen hij op 23 januari voor het eerst bewegende beelden van de otter zag op zijn camera. Na het vinden van de poep van een otter op de steiger bij zijn huis begin januari, had hij een nachtcamera met bewegingssensor geïnstalleerd. Roossink: ,,Ik had de dagen ervoor al vaker de beelden van de camera bekeken, maar behalve een bruine rat en wat muizen leverde dat niet op waar ik op hoopte. Tot op dat moment.” En op 9 februari was het weer raak: nu legde de camera ’s avonds een vrouwtjesotter vast. ,,Begin januari zag ik een substantie liggen op de steiger die leek op otterpoep”, vertelt Roossink. ,,Dus ik ging er op mijn knieën bij liggen, ging ruiken en ik deed een beetje op mijn vingers om het nog beter te bestuderen. En ik zag meteen schubben en rook een vislucht. Eigenlijk wist ik het toen al zeker: dit is van een otter.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 19 februari

