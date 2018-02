Regio maandag, 19 februari 2018

Stel veiligheid boven alles bij zoutwinning Harlingen - Niet het economisch gewin maar de belangen en de veiligheid van burgers moeten prioriteit hebben bij de zoutwinning die vanaf 2020 bij Harlingen plaatsvindt. Dat stelt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen voor aan minister Eric Wiebes. De stichting heeft van de minister nog geen reactie. Wel heeft ze naar aanleiding van een eerdere brief aan Den Haag een afspraak met Theodor Kockelkoren de nieuwe inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens Chris Elsinga van de stichting zijn Harlingers niet tegen zoutwinning, maar willen ze koste wat kost de ellende voorkomen die gaswinning bij Groningen heeft veroorzaakt. ,,We moeten niet blijven hangen in discussies wat de risico’s zijn van zoutwinning, maar de veiligheid van Harlingen en de bewoners voorop stellen." De stichting, ontstaan uit een overleg van kerken, erfgoedorganisaties en huiseigenaren, stelt zes voorwaarden waaronder zoutwinning mag plaatsvinden. Zo moet er een meetnetwerk worden aangelegd dat aangeeft wat de oorzaak van eventuele verzakkingen is. Ook moet er een buitendijkse veiligheidszone komen. ,,Zo hebben we snel in de gaten of een verzakking Harlingen nadert en kan winning worden stopgezet.” De stichting is ook in overleg met Frisia. Het zoutwinningsbedrijf wil tot 2052 32 miljoen ton zout onder de Waddenzee naar boven halen. Om slepende vergoedingszaken als in Groningen te voorkomen, wil de stichting dat er ook een pot komt voor schadevergoedingen. ,,Maar dat is plan B. Schade aan een monumentale stad als Harlingen moeten we voorkomen, net als emotionele schade bij de burgers. De mensen wonen hier zonder scheuren in de muur en dat willen we zo houden.”

