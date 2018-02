Regio maandag, 19 februari 2018

Partijen willen opheldering van Deinum Leeuwarden - Wethouder Henk Deinum van Leeuwarden moet zo snel mogelijk alle feiten rondom de Blokhuispoort openbaar maken. Dat wil zijn eigen partij, de Leeuwarder PvdA. ,,Het college heeft heel wat uit te leggen. Wij zijn akkoord gegaan met de plannen voor de Blokhuispoort op basis van de bedragen die toen bekend waren”, aldus PvdA woordvoerder Hein de Haan. Zaterdag onthulde het Friesch Dagblad dat al in juni 2016 bekend was dat de provincie geen negen miljoen euro aan de verbouwing van de Blokhuispoort zou bijdragen, maar 7,8 miljoen euro. Toen de raad akkoord ging met de plannen voor de oude gevangenis, stond er in het raadsbesluit dat de provincie negen miljoen zou bijdragen. De bouwwerkzaamheden bij de Blokhuispoort zijn intussen stil gelegd omdat het geld op is. ,,Tot de publicatie in de krant ging ik er van uit dat de provincie negen miljoen zou betalen, want dat staat in het raadsbesluit van 2014. Wij zijn nooit geďnformeerd dat het lager zou zijn”, zegt Harry Bevers van de VVD. ,,Dat de wethouder tegenover de krant drie verschillende antwoorden geeft over de provinciale bijdrage, daar moeten we het over hebben”, vindt Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. ,,Dat lijkt mij een wonderlijke gang van zaken.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 19 februari

