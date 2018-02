Regio zaterdag, 17 februari 2018

Arbeidsdeelname nog niet op niveau van voor de crisis

In de meeste Nederlandse regio’s was de arbeidsdeelname in 2017 nog niet terug op het niveau van het begin van de crisis in 2008. Fryslân zit volgens het CBS onder het landelijk gemiddelde van 66,7 procent. De deelname is relatief het hoogst in het noorden van Overijssel.

Van de veertig regio’s waarin Nederland in dit onderzoek is ingedeeld, kwam de arbeidsdeelname in 2017 dus het hoogst uit in Noord-Overijssel met 69,5 procent. Evenals in voorgaande jaren had Zuid-Limburg met 61,1 procent de laagste arbeidsparticipatie, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

Om de arbeidsdeelname te berekenen is het aantal werkenden afgezet tegen het totaal aantal personen tussen 15 en 75 jaar. Het landelijk gemiddelde lag op 66,7 procent. De regio Zuidwest-Fryslân springt er in onze provincie het best uit met een percentage dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde. In het zuidoosten van Fryslân kwam de deelname uit op 65,7 procent en in het Noorden op 64,8 procent.

Van alle Friese gemeenten was de participatie het hoogst op Vlieland (70,1 procent). Op de vaste wal was het inmiddels opgeheven Littenseradiel koploper met 67,9 procent. In de gemeente Leeuwarden was de deelname het laagst. Daar kwam de arbeidsparticipatie vorig jaar uit op 62,8 procent.

Lees verder in het Friesch Dagblad van 17 februari 2018

Reacties: