Officier: forse eis drugsproductie moet afschrikken

Leeuwarden - Officier van justitie Thea Pitstra heeft gisteren 42 maanden cel geŽist tegen een 39-jarige Hagenaar die op 29 juni vorig jaar werd aangetroffen bij een drugslab in Berltsum. In de loods aan de Wiersterdyk werd amfetamine geproduceerd. De officier eist de forse gevangenisstraf omdat de verhoogde strafmaat voor deze vergrijpen ook elders in het land wordt gehanteerd. Het moet voorkomen dat criminelen naar het Noorden komen.

De Hagenaar was in het pand aanwezig met een andere verdachte. Een getuige, die op bezoek was bij omwonenden, zag autoís bij de loods geparkeerd staan en dat wekte argwaan. In de loods was namelijk al eerder een hennepkwekerij aangetroffen. De getuige wist dat en ging poolshoogte nemen met zijn broer. Toen er op de deur werd gebonsd schrokken de twee verdachten en gingen er via de achterdeur vandoor. Ze werden kort daarna aangehouden.

De stoel van de verdachte bleef gisteren onbezet. Volgens advocaat Amet Aksu is zijn cliŽnt druk bezig zijn leven op de rails te krijgen. ,,Hij probeert een bedrijf op te zetten zodat hij weer een stabiel inkomen kan krijgen. Mijn cliŽnt heeft geen tijd om hier vandaag naartoe te komen.Ē Aksu wil vrijspraak.

De verdachte heeft tijdens de politieverhoren eerst in alle toonaarden ontkend dat hij ooit in het pand aanwezig is geweest. Onderzoek van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) weerlegt dat: er is DNA van de verdachte in de loods aangetroffen. De Hagenaar is in latere verhoren teruggekomen op zijn verklaring. Hij was benaderd om de loods schoon te maken en was heel even naar binnen gegaan, verklaart hij. Bij binnenkomst voelde hij meteen dat het niet goed zat en verliet het pand direct. Toen hij de twee getuigen zag, zou hij in paniek gevlucht zijn.

De officier van justitie geloofde weinig van dat verhaal.

