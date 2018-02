Regio zaterdag, 17 februari 2018

Brandweer wordt steeds meer hulpverlener Leeuwarden - De daling van het aantal uitrukken van de Friese brandweer is vorig jaar nagenoeg tot stilstand gekomen. De brandweer kwam in totaal 3200 keer in actie, zeventig keer minder dan in 2016. In 2015 waren er nog bijna 6100 uitrukken. De daling in 2015 was grotendeels te danken aan het project om overbodige uitrukken bij automatische brandmeldingen tegen te gaan. Zo probeert de centralist van de meldkamer nu eerst telefonisch contact te krijgen, voordat de brandweer wordt gealarmeerd. Volgens regionaal commandant Wim Kleinhuis was vorig jaar de belangrijkste winst van dat project inmiddels gehaald. ,,Al zijn er nog wel gebouwen met oudere, storingsgevoelige brandmeldingen. Die worden geleidelijk vervangen en dus zal het alarm nog steeds minder nodeloos afgaan.” Het aantal branden nam enigszins toe, van 1160 naar 1180. Opvallend was de grote stijging van het aantal uitrukken bij storm- en waterschade, van 75 naar 162. Dat aantal varieert jaarlijks relatief sterk, als gevolg van de weersomstandigheden. Verschuiving Kleinhuis verwacht dat het aantal uitrukken van de brandweer in totaal de komende jaren stabiel zal blijven. Wel voorziet hij een verschuiving, van uitrukken voor brand naar hulpverlening. ,,Het aantal branden zal geleidelijk afnemen, onder meer door strenge bouwvoorschriften. Maar het aantal aanrijdingen in het verkeer wordt steeds groter, en het aantal hulpvragen voor de brandweer dus ook.” Door de toename van het aantal clusterbuien verwacht Kleinhuis dat de brandweer het ook steeds drukker gaat krijgen bij wateroverlast. ,,We waren een brandweer die ook aan hulpverlening deed, maar worden steeds meer een hulpverleningsdienst die ook branden blust.”

