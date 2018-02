Regio zaterdag, 17 februari 2018

Leeuwarden wist van tekort Blokhuispoort

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden wist al in juni 2016 dat er een tekort was voor de verbouwing van de Blokhuispoort in Leeuwarden. Toen werd duidelijk dat de provincie geen negen miljoen euro maar 7,8 miljoen betaalde. De gemeenteraad werd daarover echter niet geďnformeerd, pas afgelopen woensdag op een besloten raadsbijeenkomst erkende wethouder Henk Deinum dat er geen negen miljoen was ontvangen. Vorige week onthulde deze krant dat het geld voor de verbouwing van de Blokhuispoort op is en dat een deel van werkzaamheden is stilgelegd.

In november 2014 ging de raad akkoord met de plannen voor de oude gevangenis. De Blokhuispoort werd eigendom van Boei, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zouden beide negen miljoen bijdragen aan de verbouwing en het rijk vier miljoen, zo staat in het raadsbesluit van 10 november 2014. Op 31 mei 2016 stuurde de provincie de gemeente Leeuwarden een brief waarin staat dat er geen negen maar maximaal 7,8 miljoen wordt bijgedragen. De gemeenteraad werd hierover toen niet ingelicht, zeggen meerdere raadsleden en oud-raadsleden.

Op vragen van het Friesch Dagblad zei wethouder Deinum donderdagmiddag dat er een bestuurlijke afspraak was met de provincie over een bijdrage van negen miljoen. ’s Avonds trok hij die uitspraak in. De juiste versie volgens Deinum luidde: de provincie heeft 7,8 miljoen betaald, over het resterende bedrag wordt nog gesproken met de provincie. Datzelfde zei hij, volgens meerdere anonieme bronnen, ook tijdens de vertrouwelijke raadsbijeenkomst afgelopen week over de problemen bij de Blokhuispoort.

Dat klopt niet, aldus gedeputeerde Sander de Rouwe gistermorgen tegenover het Friesch Dagblad. ,,Het bedrag van 7,8 miljoen is de maximale bijdrage van de provincie en dat is sinds mei 2016 niet anders geweest.” Gesprekken over een hogere bijdrage, waaraan Deinum donderdagavond refereerde, vinden niet plaats. ,,Absoluut niet. Er vinden geen gesprekken plaats over een hogere bijdrage.” Gistermiddag conformeerde Deinum zich aan de uitleg van De Rouwe. ,,Er komt 7,8 miljoen van de provincie, en meer niet.” Op de vraag waarom hij de raad in juni 2016 niet informeerde over de lagere bijdrage van de provincie gaf Deinum geen antwoord.

De lagere subsidie van de provincie is niet de enige financiële tegenvaller bij de verbouwing van de Blokhuispoort. De kosten zijn opgelopen tot een bedrag van rond de 24 miljoen euro, melden verschillende betrokkenen aan deze krant.

Directeur Arno Boon van Boei wil niet reageren, Henk Deinum stelt dat het aan Boei is om de problemen rond de bouw op te lossen.

Reacties: