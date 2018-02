Regio vrijdag, 16 februari 2018

Waterstof is een goed alternatief voor aardgas Groningen - Noord-Nederland leent zich uitstekend voor een ‘groene waterstofeconomie’, vindt hoogleraar Ad van Wijk. Hoog tijd dat de overheid in actie te komt om dat te bereiken. Zoals Nederland in de jaren vijftig het aardgasnet in luttele jaren uitrolde, moet er nu snel een groen waterstofnet worden aangelegd. Dat zei Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, gisteren in Groningen op een bijeenkomst over de mogelijkheden van waterstof. Dankzij de enorme prijsdaling van windenergie op zee in de afgelopen jaren is duurzame waterstof een reële vervanger voor aardgas geworden. Nederland is al een van de grotere producenten van waterstof, maar gebruikt daarvoor vooral aardgas. De productie van een kilo waterstof levert momenteel een CO2-uitstoot op van dertien kilogram. Waterstof dat wordt geproduceerd met windenergie, heeft een CO2-uitstoot van nul. Bovendien dwingen de aardbevingen in Groningen Nederland tot een alternatief voor aardgas. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 februari

