Regio vrijdag, 16 februari 2018

Vlaamse auteur laat zich inspireren door Leeuwarden en Fryslân Leeuwarden - Een groep schrijvers en fotografen laat zich dit jaar in Leeuwarden inspireren voor nieuwe verhalen en andere producties, in het kader van het project Citybooks. De Vlaamse auteur Erik Vlaminck is een van hen. ,,Op de eerste dag van mijn verblijf hier kwam ik in de Kruidvat. Daar was een vrouw in een scootmobiel die zich vastreed. Ze kon geen kant meer op. Dat wordt de hoofdpersoon van mijn verhaal, was het eerste wat ik dacht.” De Vlaamse auteur Erik Vlaminck zit in het café van dBieb in Leeuwarden. Ruim anderhalve week is hij nu in Leeuwarden in het kader van het project Citybooks van Explore the North – waarbij vier schrijvers en twee fotografen worden uitgenodigd om een tijdje in de stad te verblijven en daar een verhaal over te schrijven. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 februari

