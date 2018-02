Regio vrijdag, 16 februari 2018

Ouders eisen vertrek van Nordwin-top Leeuwarden - De onrust bij het Nordwin College neemt toe. De ouderraad van de onderwijsinstelling heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht, naar aanleiding is de schorsing en het ontslag van directeur Ton Stierhout in december. Tegelijkertijd zit Stierhout opnieuw thuis, nadat hij na een rechterlijke uitspraak begin januari juist weer was begonnen. Stierhout werd in december geschorst en ontslagen, omdat de raad van toezicht zich niet kon vinden in zijn plannen om de school te laten fuseren. Daarnaast waren de toezichthouders van mening dat Stierhout te laat aan de bel had getrokken over de financiële problemen van de school. De rechtbank bepaalde dat Stierhout weer aan het werk moest, maar na een nieuw conflict met de toezichthouders zit hij dus weer thuis. De ouders rekenen de gang van zaken de toezichthouders aan. Zo zou de raad van toezicht volgens ouderraadslid Jan de Groot onvoldoende openheid verschaffen over het conflict met directeur Stierhout. ,,In de gesprekken die we met hen hebben gehad is informatie achtergehouden of gekleurd aangeleverd, terwijl Stierhout wel volledige openheid in de gang van zaken verschaft.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 februari

