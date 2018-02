Geloof & Kerk vrijdag, 16 februari 2018

Alleen beeld kan de droefenis van een piŽta overbrengen Drachten - 21 schilderijen in de Grote Kerk in Drachten maken het lijden en sterven van Jezus op indringende wijze tastbaar. Kunstenares Hilde Hoving, altijd erg talig bezig, vertaalt het ontalige naar beelden. Het intense verdriet van Maria met haar overleden zoon in haar armen, het is een archetypisch beeld in de kunstgeschiedenis. Maria die Jezus beweent in een verstild, meditatief moment Ė de piŽta. Het is een van de vele momenten, taferelen in het lijdensverhaal van Christus waar ieder woord eigenlijk tekort schiet. Wie weet hoe een moeder zich voelt die net urenlang ooggetuige is geweest van de wreedste marteling en executie van haar eerstgeboren zoon? Zelfs iemand die zelf moeder is en een inschatting zou kunnen maken van dat verdriet, zal de onpeilbare intensiteit ervan niet kunnen meeleven. De taal schiet tekort om het te beschrijven. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 februari

