Regio donderdag, 15 februari 2018

Friese gasschade-commissie ziet geen kwaad in zeggenschap NAM Leeuwarden - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte twee weken geleden bekend dat hij de NAM op afstand zet bij de vaststelling van schade door gaswinning in Groningen. Tot voor kort moest de NAM de schade zowel vaststellen als uitkeren. Wiebes vindt dat de vaststelling onafhankelijk moet gebeuren. ,,Dit is op geen enkele manier iets dat je privaat kunt regelen”, zei hij in televisieprogramma Jinek. ,,Het is zo’n geval waarin je zegt: hier hebben we een afslag gemist.” In Fryslân wordt de schade vastgesteld door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Deze commissie noemt zichzelf weliswaar onafhankelijk, de helft van de leden wordt wel benoemd door de NAM. Terwijl de gaswinner een rechtstreeks financieel belang heeft bij de uitkomsten. Juist zo’n situatie wil Wiebes in het geval van Groningen voorkomen. Hij besloot daarom dat minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker - die de gaswinning niet in portefeuille heeft - alle leden van de commissie mag aanstellen, zodat ook dat proces zo onafhankelijk mogelijk gebeurt. In Fryslân is dat dus anders. De NAM mag hier vier van de acht commissieleden benoemen, de provincie en Wetterskip Fryslân ieder twee. Zonder last Voorzitter Klaas Arie Beks vindt dat uit de praktijk blijkt dat die constructie prima is. ,,Wij bepalen zonder overleg en zonder last of ruggespraak wat de schade is”, zegt hij. ,,In de commissie zitten onder anderen een jurist, een waterstaatsdeskundige, een geoloog en een bouwkundige. Zij zitten hier niet uit naam van de NAM, het waterschap of de provincie.” Volgens Beks blijkt dat ook uit de praktijk. De commissie bestaat sinds 2000 en opereerde altijd onafhankelijk van de NAM, de provincie en het waterschap. ,,Ze kunnen alleen sturing geven bij de benoeming. Maar zodra we benoemd worden, zijn we onafhankelijk. Ik ben bijvoorbeeld benoemd door de provincie, maar in de commissie ben ik zo onafhankelijk als wat.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 februari

