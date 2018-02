Regio donderdag, 15 februari 2018

Uitspraak rechter legt bouw Hanzekwartier Stavoren stil Stavoren - Het hoofdpijndossier van het Hanzekwartier in Stavoren heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De gemeente Súdwest-Fryslân verloor een rechtszaak over de omgevingsvergunningen en nu dreigt een financiële strop van bijna een miljoen euro. Bij het project nabij de Dwinger worden de contouren van een middeleeuws blokhuis gebouwd. Die vesting werd in 1522 gebouwd en in de achttiende eeuw gesloopt. Fundamenten ervan zitten nog in de grond en worden bij de reconstructie getoond. Het plan is al ruim twintig jaar oud maar kwam maar niet van de grond wegens verzet van omwonenden. Zij vinden het pand te pompeus. De gemeente Súdwest-Fryslân koos daarom in 2015 voor een afgeslankte versie en verleende daarvoor de omgevingsvergunningen. Ook dit plan kon niet alle omwonenden bekoren. Het plan is onderdeel van het Friese Merenproject, waarbij tientallen miljoenen werden uitgetrokken om Fryslân als watersportgebied aantrekkelijker te maken. Voor het project in Stavoren, dat in totaal 1,2 miljoen euro kost, maakte de provincie een subsidie van 950.000 euro vrij. Voorwaarde was dat het project voor 1 januari 2017 werd afgerond. Die deadline haalde de gemeente niet. Eerst steggelde ze met Wetter-skip Fryslân, die de bouw verbood omdat gegraven wordt in een dijklichaam. Volgens de regels van het waterschap mag dat niet tijdens het stormseizoen. De gemeente tilde de bouw vervolgens daaroverheen. In juni vorig jaar vochten de omwonenden vervolgens de omgevingsvergunningen aan. Op last van de rechter werd toen al een deel van de bouw stilgelegd. De provincie verschoof twee keer de deadline: die staat nu op 1 september van dit jaar. De rechtbank van Noord-Nederland deed recent uitspraak in de zaak over de omgevingsvergunningen en had slecht nieuws voor de gemeente: ze had geen omgevingsvergunning aan zichzelf mogen verlenen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 februari

