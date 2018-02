Regio donderdag, 15 februari 2018

‘Kraaien’ op het kerkdak blijken looddieven Sneek - De koster dacht vrijdagavond laat kraaien te horen op het dak de Oosterkerk in Sneek. Maar de volgende ochtend bleek dat het dieven waren, die 25 strekkende meter lood van het gebouw aan de Leeuwarderkade hadden verwijderd. De dieven kwamen in de nacht van zaterdag op zondag terug. ,,Ik denk dat er te veel lood was om in keer mee te nemen. In totaal is er zo’n tien vierkante meter verdwenen”, zegt kerkrentmeester Jan Hiddo de Boer van de PKN-gemeente, de eigenaar van het gebouw. Een schadepost van zo’n drie- tot vijfduizend euro, schat De Boer. ,,Er is niet alleen de schade van het verwijderde lood, ook vijftig tot zestig dakpannen zijn gesneuveld en een aantal nokvorsten beschadigd. Ik hoop dat ze die vorsten nog hebben, want het zijn nogal aparte zogenoemde ballonvorsten.” Van het tweede bezoek had koster Jan van der Veen niets gemerkt, vertelt De Boer. ,,Hij woont vlak bij de kerk. Van het platte dak van de kosterswoning is ook lood weggehaald. Vrijdagavond dacht hij kraaien te hebben gehoord. Hij besteedde er verder geen aandacht aan. Maar 's morgens bleek dat dieven hun slag hadden geslagen. Hij heeft er aangifte van gedaan bij de politie. De tweede diefstal ontdekte hij zondagochtend. Hij stond dus niet alleen zaterdag maar ook zondagochtend bij de kerk de schade op te nemen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 februari

