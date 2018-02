Regio donderdag, 15 februari 2018

Leerkracht durft vaak geen Fries te geven Leeuwarden - Veel basisschoolleraren zijn wel bevoegd, maar durven het niet aan om Fries te geven. Ze voelen zich niet vertrouwd genoeg in de Friese taal. Dat is een van de conclusies van onderzoekers van NHL Stenden, die de afgelopen twee jaar in kaart brachten hoe het gesteld is met het Friese taalonderwijs. De eerste uitkomsten werden gisteren gepresenteerd in het provinciehuis. Formeel moeten Friese scholen voldoende aandacht besteden aan de Friese taal, maar het is al jaren duidelijk dat dat niet overal gebeurt. NHL Stenden heeft nu in opdracht van de provincie alle scholen bezocht, om de huidige situatie goed in kaart te brengen. De uitkomst is dat slechts 28 procent van de 412 basisscholen voldoende Fries onderwijs geeft. De andere scholen schieten nog tekort in schrijven (20 procent), schrijven en lezen (23 procent) of ook in taalbeschouwing, spreken en/of luisteren. DEze uitkomst is volgens onderzoeker Nynke Anna Varkevisser niet erg verrassend. Het was al duidelijk dat de situatie verschilt per school. Wat wel opviel, is dat een relatief groot deel van de bevoegde docenten toch géén Fries geeft. ,,Se doarre net Frysk te praten, wylst it foech der wol is. Faak giet it om minsken dy’t Frysk net as memmetaal ha. Dan sjochst dat dosinten dy’t gjin foech hawwe, mar wol Frysktalich binne, de Fryske les jouwe.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 februari

