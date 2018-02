Economie donderdag, 15 februari 2018

Informele sfeer vereiste voor innovatiekracht

Assen - Noordelijke bedrijven zijn meer bezig met kleine aanpassingen in de organisatie en hun diensten en producten dan met baanbrekende creatieve innovatie. Juist die radicale innovatie is nodig om stevige groei uit de vernieuwingen te halen.

Dat blijkt uit het deelrapport Creativiteit en innovatie van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017, dat gisteren is gepresenteerd. Het onderzoek is een initiatief van SNN en expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen. In het hoofdrapport werd medio vorig jaar al geconcludeerd dat het bedrijfsleven in Fryslân, Groningen en Drenthe wel innovatief is, maar dat niet goed in klinkende winstcijfers weet uit te drukken.

Voor het deelonderzoek werden 5500 ondernemers in het noordelijk mkb benaderd met vragen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 346 bedrijven. Het opmerkelijke is dat voor radicale innovatie een volledig andere organisatie nodig is dan voor incrementele (kleine, geleidelijke) innovatie. ,,Voor radicale, grensverleggende ideeën is een sterk gevoel van verbondenheid tussen werknemers belangrijk. Het succesvol benutten van kleine verbeteringen vraagt juist om het opzetten van een gedisciplineerde structuur, waarbinnen iedereen zijn plaats en verantwoordelijkheden kent", zegt Dries Faems, RUG-hoogleraar Innovatie en Organisatie.

Het onderzoeksteam van Faems vond verder dat interne investeringen in onderzoek en ontwikkeling (Research & Development, R&D) een positief effect hebben op radicale innovatie, maar ten koste gaan van incrementele creativiteit. Wie omzet wil halen uit innovaties doet er echter wel goed aan te investeren in R&D.

Ook interne steun voor creatievelingen en bedrijfsgrootte heeft een positieve invloed. Hoe ouder een bedrijf, hoe lager de innovatiekracht.

