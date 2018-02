Regio woensdag, 14 februari 2018

Een steuntje in de rug hebben Eritrese vluchtelingen wel nodig

Sneek - Na Syriërs vormen Eritreeërs de grootste groep vluchtelingen in Nederland. Maar hun integratie verloopt vaak moeizamer dan die van Syriërs. Vandaag start Vluchtelingenwerk Noord-Nederland een project om hen daarbij te helpen.

Voorkomen dat Eritrese vluchtelingen in een isolement raken: dat is het doel van het project Eritrese Nederlanders van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, dat vandaag van start gaat in Sneek. Die kans op een isolement is er wel, want de integratie van Eritreeërs in Nederland kan moeizaam verlopen, zegt projectmedewerker Everdien Brinkhuis van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. ,,Eritrese vluchtelingen zijn vaak jong, laag opgeleid en ze zijn bovendien opgegroeid in een dictatuur. Ze hebben daardoor nooit geleerd zelf na te denken over hun toekomst.”

Veel Eritreeërs zijn bovendien afkomstig van het platteland, waardoor het leven in een Nederlandse stad alleen om die reden al een uitdaging is. Sommigen zijn vrijwel analfabeet, waardoor een taal leren ook niet gemakkelijk gaat. Brinkhuis: ,,Er is sprake van een behoorlijke cultuurshock als ze in Nederland komen.”

Om deze vluchtelingen een steuntje in de rug te geven bij hun integratie, start Vluchtelingenwerk Noord-Nederland vandaag dit project in Sneek. Later volgen Assen, Hoogeveen en Coevorden, Winsum en Stadskanaal. Het project begint met een ‘empowerment-training’, bijeenkomsten waarbij Eritreeërs die al langer in Nederland wonen vertellen over de cultuurverschillen tussen Nederland en Eritrea en de normen en waarden die hier gelden. Dat gebeurt in de eigen taal van Eritrea, het Tigrinya.

Die verschillen tussen de Nederlandse en de Eritrese cultuur kunnen groot zijn, weet Brinkhuis. ,,Eritreeërs vinden het bijvoorbeeld moeilijk om mensen aan te kijken als ze met elkaar praten. Eritreeërs die hier al langer wonen, vertellen dat dit in Nederland wel gebruikelijk is.”

Begeleiding

In het tweede deel het project worden de deelnemende vluchtelingen gekoppeld aan een Nederlandse vrijwilliger, die als coach fungeert. Die kan de betreffende vluchteling begeleiden bij zijn eigen doelen. ,,Dat is erg afhankelijk van wat iemand wil”, aldus Brinkhuis. ,,Misschien wil iemand meer sporten of een opleiding volgen. Dan kan de coach hem of haar helpen dat uit te zoeken. Of misschien wil iemand wel meer contact met Nederlanders. Dan kan een coach ook helpen met bijvoorbeeld het maken van eetafspraken of iets dergelijks.”

Belangrijk is wel dat de coach daarbij daadwerkelijk coacht, en niet alles zelf regelt. Coach en vluchteling krijgen daarbij ook hulp en advies van een ‘talent’, een Eritrese vrouw die in 2015 naar Nederland vluchtte, al enkele jaren in Sneek woont en goed Nederlands spreekt.

In totaal duurt het project een half jaar. Als het goed is, weten de vluchtelingen - die allemaal al een verblijfsvergunning hebben en in Sneek of in de buurt van Sneek wonen - dan beter wat er mogelijk is in Nederland en wat ze zelf willen. Ook is wellicht hun netwerk dan vergroot.

Of dat daadwerkelijk het geval is, wil Vluchtelingenwerk zelf ook meten in een zogenoemde participatieladder. Daarbij wordt vooraf aan het project de mate van integratie gemeten en achteraf nog eens. Brinkhuis: ,,En hoe we het precies doen, weten we nog niet, maar we zullen zeker iets van een feestelijke afsluiting van het project hebben.”

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland zoekt nog vrijwilligers die als coach willen fungeren. Informatie is op te vragen bij ebrinkhuis@vluchtelingenwerk.nl

Reacties: