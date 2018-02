Regio woensdag, 14 februari 2018

Banenverlies verwacht door laagvliegroutes Munnekeburen - De laagvliegroutes die Lelystad Airport de komende jaren in gebruik neemt, leiden tot een verlies van 5220 banen en een omzeverlies van 233 miljoen euro in de toeristische sector in Fryslân, Overijssel en Gelderland. Dat concludeert ingenieur Kees Baumann in een onderzoek naar de economische schade van de laagvliegroutes. Automatiseringsdeskundige Baumann voerde het onderzoek uit in opdracht van de stichtingen Hoog Overijssel en Laagvliegroutes Nee uit Munnekeburen. Deze belangengroepen waren ontevreden over het onderzoek naar de effecten van de uitbreiding van Lelystad Airport dat eerder werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Hierin werd alleen aandacht geschonken aan de banen die Lelystad Airport oplevert zoals in de schoonmaakbranche”, zegt Rob de Wind van Laagvliegroutes Nee. ,,Maar we misten de nadelige effecten op de toeristische sector.” Wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf ziet het onderzoek als een welkome aanvulling op de kennis die er tot nu toe is over het vliegveld. ,,We hebben er eerder bij het ministerie op aangedrongen dat de laagvliegroutes banen gaan kosten. Nu hebben we de effecten in cijfers op papier staan.” Zo wordt in het onderzoek aangegeven dat 30 procent van de toeristische ondernemingen in Fryslân zich onder de laagvliegroutes bevinden. ,,Wij streven ernaar om de werkgelegenheid in de toeristische sector uit te breiden, maar met de laagvliegroutes kunnen we dat wel vergeten. Een boel toeristen komen bijvoorbeeld naar de Rottige Meente vanwege de rust. Je mag daar ook alleen maar met een fluisterbootje varen, maar die rust is straks verdwenen omdat het onder een laagvliegroute ligt.” Lelystad Airport wil uitbreiden om Schiphol te ontlasten. Tot de herindeling van het luchtruim in 2023 zullen hiervoor laagvliegroutes gebruikt moeten worden.

